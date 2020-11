vor 6 Min.

Adelsried und Kruichen: Ortsdurchfahrt wird erneuert

Plus Der Durchgangsverkehr hat die Straße in Adelsried und Kruichen ramponiert. Ein Gutachten zeigt die Schäden. Wie es mit den Ortsdurchfahrten weitergeht.

Von Michaela Krämer

Tausende von Autos und Lastwagen haben sie im Laufe der Jahre reichlich ramponiert. Nun soll im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumfahrung von Adelsried auch die Dorfstraße durch den Ort eine neue Asphaltdecke erhalten.

Ein umfangreiches Bodengutachten, das vom staatlichen Bauamt in Auftrag gegeben wurde, liege vor, so Bürgermeister Sebastian Bernhard. Von der Autobahn kommend bis zur Gemarkungsgrenze wurden 16 Bohrungen vorgenommen und Proben entnommen. „Große Straßenschäden sind vor allem im Außerortsbereich zu finden“, sagte Bernhard.

Ortsdurchfahrten Adelsried und Kruichen: Neuer Asphalt

Die Empfehlung des Gutachters lautet: In den Ortsdurchfahrten von Adelsried und Kruichen die Asphaltdecke zu erneuern, wobei punktuell vorhandene Schadstellen wesentlich tiefer ausgebaut werden müssen. Außerorts empfiehlt der Gutachter aufgrund der großen Schäden eine Oberbauverstärkung. Dadurch würde die neue Fahrbahnoberkante circa elf Zentimeter höher. Die Decke an Einmündungsbereichen sowie Randeinfassungen sollen dann höhenmäßig angepasst werden.

Die Schäden an der Verbindungsstraße zwischen Adelsried und Kruichen sind offensichtlich. Bild: Marcus Merk

Das staatliche Bauamt erklärt sich bereit, die Fahrbahn in einen ordnungsgemäßen Zustand bringen zu wollen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, anstelle der Aufwertung der Straße Geld zu bekommen. Dabei geht es um 45 Euro pro Quadratmeter Asphalt auf eine Streckenlänge von ca. 3,2 Kilometer (Abzweigung Bonstetter Straße bis zur Gemarkungsgrenze). Eine Entscheidung darüber will man in der nächsten Sitzung treffen.

A8: Ministerium verspricht Telematik ab Adelsried

Ebenfalls ein Dauerthema im Adelsrieder Gemeinderat ist die Situation auf der Autobahn A8. 37 Millionen Euro hat das Bundesverkehrsministerium zur Errichtung einer Anlage zur flexiblen Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit freigegeben (wir berichteten) und einen zügigen Beginn versprochen, ohne diesen zeitlich näher einzugrenzen.

Mithilfe von in Echtzeit erfassten Daten soll die Telematik Autobahnen, wie auf der A8 bei Dachau, sicherer machen. Verkehrsminister Andreas Scheuer verspricht viel Geld und will die Technik auf der A8 rund um Augsburg voranbringen. Bild: Marcus Merk

Als größte Unfallschwerpunkte wurden vom Bewertungsgremium (Vertretern der Politik, Polizei, Feuerwehren sowie der Autobahnbetreiber) die Ein- und Ausfahrt bei Adelsried in Richtung München beurteilt sowie auf der Gegenfahrbahn die Ausfahrt Dachau und das Autobahnkreuz Augsburg West. Kommen sollen die Schilderbrücken in Richtung Ulm zwischen Dachau und Augsburg-West sowie in Richtung München zwischen Adelsried und München-Eschenried.

Dritter Bürgermeister von Adelsried: "Wollen ein Tempolimit auf der A8"

Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) begrüßte diesen Beschluss für eine Telematik, findet jedoch bedauerlich, dass in Richtung Stuttgart keine Telematik vorgesehen sei. In Richtung München würde er lieber eine längere Strecke sehen, beispielsweise ab Zusmarshausen. Kramer betonte: „Eine Beschilderung wäre nicht annähernd so teuer geworden. Wir hätten auch nicht das Problem mit Lärmbelästigung in der Nacht. Wir sollten nicht von unserem Standpunkt weggehen, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung wollen.“

Eine kurze Übersicht der Arbeiten in den einzelnen Entwicklungsfeldern der ILE Holzwinkel-Altenmünster aus den Jahren 2015 bis 2020 zeigte ILE-Managerin Simone Hummel. Zehn Projekt konnten in den vergangenen Jahren abgeschlossen werden, zehn weitere Projekte können in die Umsetzung gehen. Die in Ausarbeitung befindlichen Projekte sind das Naturfreibad und das flexible Buskonzept. Schon jetzt sollten Ideen fürs nächste Jahr ausgearbeitet werden, warb Hummel. Sobald die Bewilligung für ein Projekt vorliegt, kann losgelegt werden.

