23.12.2019

Adelsrieder Biogasanlage stinkt den Nachbarn

Die Anlage sorgt unter einigen Anwohner schon seit Langem für Beschwerden. Nun gibt es ein neues Gutachten dazu. Außerdem wird in der Gemeinde über den Ausbau eines Supermarkts diskutiert

Von Michaela Krämer

Die Biogasanlage in Adelsried sorgt weiter für Diskussion. Bereits in der Bürgerfrageviertelstunde hatte sich ein Anwohner über die üblen Gerüche, die von der Biogasanlage ausgehen, beschwert. „Wie es sich im vorliegenden Gutachten darstellt, dürften die Nachbarn keine Geruchsbelästigung haben“, sagte der Betroffene. „Dem ist aber nicht so.“ Denn in den letzten Wochen sei es ganz massiv über den Tag verteilt zu dieser Geruchsbelästigung gekommen. Darüber habe er bereits das Landratsamt und auch die Polizei informiert.

Im Geruchsgutachten heißt es unter anderem, dass „der Geruch von den Bürgern stärker wahrgenommen wird. Eine Prüfung vor Ort erweist sich als schwierig.“ Eine wesentliche Verbesserung für die Nachbarschaft sind in einem weiteren Gutachten in fünf Punkten aufgeführt. Darin heißt es:

„Das Fahrsilo wird nicht mehr belastet als momentan. Das sehr geruchsintensive Szarvasigras wird auf null reduziert, die Maissilage hingegen erhöht. Auf Verwertungsmöglichkeit von Pferdemist wird verzichtet. Das Fahrsilo wird in drei Abbaubahnen aufgeteilt und separat abgedeckt. Das Lager eins, das sehr geruchsintensiv ist, wird nur in der kalten Jahreszeit entnommen, das Lager zwei im Sommer, da es weniger geruchsintensiv ist.“

Das vorliegende Gutachten ist nach Überprüfung des gemeindlichen Rechtsanwalts rein rechtlich plausibel, sagte Günther Reichherzer. „Rein technisch müsste es noch einmal überprüft werden.“

Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann könne sich nicht vorstellen, dass eine technische Überprüfung eine wesentliche Änderung bringen würde. Ludwig Lenzgeiger ( CSU) zweifelt am Sinn eines eigenen Gegengutachtens. „Was würde es uns bringen? Wird es vom Gericht anerkannt?“ Die Entscheidung darüber wurde vertagt. Man wolle noch klären, wie viel der Gemeinde ein Gegengutachten kostet.

In der letzten Sitzung vor Weihnachten beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Bauantrag des bestehenden Lebensmittelsupermarktes. Der Antragsteller hatte im Landratsamt Augsburg den An- und Umbau eines Pfandlagers, der Backvorbereitung sowie den Neubau einer Tiefkühlzelle beantragt, heißt es in den Unterlagen. Um ihr Marktkonzept umsetzen zu können, soll die Verkaufsfläche auf 1037,67 Quadratmeter vergrößert werden. „Das ist keine großartige Vergrößerung“, sagte Amtsleiter Günther Reichherzer. „Die Festsetzung im Bebauungsplan wird eingehalten.“

Unklar ist, ob beim Neubau der Tiefkühlzelle die Anlieferung innen oder außen erfolgen wird. Hier sieht Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) Probleme bei den Emissionswerten, die nicht eingehalten werden können, wenn die Ware für den Tiefkühlbereich von außen angeliefert wird. Denn damit würde zusätzlicher Lärm neben dem ohnehin schon durch die Anlieferung der Backwaren und der Abholung der Pfandflaschen vorhandenen Lärm dazukommen. Das Problem sind die Lastwagen, die den Supermarkt zwischen 22 und 6 Uhr mit Waren ver- und entsorgen. „Der Lärm ist für die Nachbarschaft jetzt schon nicht zumutbar“, sagte er, „weil die Autos über eine Metallrampe rumpeln.“ Der Antrag wurde bis zur Klärung, wo die Anlieferung für den Neubaubereich erfolgen soll, zurückgestellt. „Gegebenenfalls müsse man die Angelegenheit mit einer entsprechenden Auflage versehen“, so Kramer.

In der letzten Sitzung des Jahres dankte die Rathauschefin ihren Gemeinderäten für die Mitarbeit und das Miteinander. Zweiter Bürgermeister Karl Mayer (CSU) wünscht sich für die Wahlen im kommenden Jahr Fairness.

