vor 19 Min.

Adelsrieder Dorftheater: Eine Blautanne sorgt für reichlich Ärger

Beim Adelsrieder Dorftheater ist heuer das Lustspiel in drei Akten „Die wilden Weihnachtstriebe“ von Beate Irmisch zu sehen.

„Der Geiz ist ein Laster“, so könnte man die Situation bei Familie Knascht überschreiben. Zu sehen ist sie derzeit im Adelsrieder Dorftheater. Gespielt wird noch einmal am 3. und 4. Januar.

Vater Erwin (Dieter Birling) nervt mit seinem übertriebenen Sparsinn, man kann auch Geiz sagen, die gesamte Familie. Nur gut, dass Ehefrau Mia (Evi Bendl) mit Nachbarin Karin Helmi (Luitgart Hamm) eine verständnisvolle Freundin hat. Alle Sonderangebote in den Beilagen der Zeitung sind Erwin für das Festtagsessen entschieden zu teuer. Den Gipfel liefert aber Ehefrau Mia (Evi Bendl), die bei Förster Karl Fister (Sebastian Bernhard) eine Blautanne für 20 Euro bestellt hat. Als dieser den Baum liefert, scheitern Erwins Versuche, den Baum durch Handeln billiger zu bekommen. Der Förster will den Baum am Abend sogar wieder abholen. Als auch noch Tante Käthe wie immer jedes Jahr, obwohl nicht eingeladen, Weihnachten bei den Knaschts verbringen will, ist der Unfriede perfekt, da sich Opa weigert, in diesem Jahr sein Zimmer wieder für die nervige Tante zu räumen.

Ein paar amüsante Stunden im Adelsrieder Schützenheim

Als Opa Klaus Mockel (Gerhard Suttner) dann erklärt, wie er früher zu einem Christbaum gekommen sei, fasst Erwin den Entschluss, dies ebenfalls so zu tun. Mit Fuchsschwanz und Taschenlampe ausgestattet sucht er die Schonung im Wald auf. Er hat allerdings nicht damit gerechnet, dass im Wald auch Gefahren lauern können. So kehrt er lädiert und ohne Baum wieder zurück. Nur dumm, dass er bei der Aktion ein „Kleidungsstück“ verloren hat, das ihn als versuchten Dieb entlarven kann. Als Förster Fister Tochter Rosis Freund (Laura Birling) den Baum tatsächlich wieder holen will, droht es zur Katastrophe zu kommen, da Erwin fürchtet, im Falle einer Anzeige zum Gespött im Dorf zu werden. Aber vielleicht gibt es doch noch einen Weg?

Spielleiter Gerhard Suttner ist es gelungen, für alle Mitspieler des Stücks eine optimale Besetzung zu finden. Die Zuschauer können sich auf ein paar amüsante Stunden im Adelsrieder Schützenheim freuen. Bei der ausverkauften Premiere sparten die Besucher bei zahlreichen pfiffigen Pointen nicht mit Szenenapplaus. Am Ende wurden alle Beteiligten mit verdientem Beifall verabschiedet.

Für die nächsten Aufführungen sind noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Nähere Auskünfte auch über die Telefonnummer 08294/804205. Die Termine sind Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr sowie am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr. (es)

Themen folgen