Advents- und Handwerksmarkt Allmannshofen 2019: Start, Termine und Programm

Der Advents- und Handwerksmarkt vor der prächtigen Kulisse der Klostergemäuer in Holzen findet am dritten und vierten Adventswochenende statt. Alle Infos gibt es hier.

Der Advents- und Handwerksmarkt in Allmannshofen findet alljährlich am dritten und vierten Advents-Wochenende statt. Seit vielen Jahren erfreut sich der kleine Markt dank seiner beschaulichen Atmosphäre und der schönen Kulisse innerhalb des historischen Gemäuers des Klosters in Holzen großer Beliebtheit. Wir verraten Ihnen hier, wann Sie den Advents- und Handwerksmarkt besuchen können und was an den einzelnen Tagen im Programm geboten ist.

Advents- und Handwerksmarkt Allmannshofen 2019: Start und Termine

Start des Marktes ist in diesem Jahr am 14. Dezember 2019. An welchen Tagen der Advents- und Handwerksmarkt außerdem geöffnet sein wird, erfahren Sie hier in der Übersicht:

2. Advents-Wochende:

Samstag, 14. Dezember: 14 - 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 11 - 20 Uhr

3. Advents-Wochenende

Samstag 21. Dezember: 14 - 20 Uhr

Sonntag 22. Dezember: 11 - 20 Uhr

Advents- und Handwerksmarkt Allmannshofen 2019: Programm

An den vier Tagen stehen neben den Märkten selbst auch einige Veranstaltungen und Angebote für Kinder auf dem Programm. Hier erfahren Sie, welche Veranstaltungen an den beiden Wochenden stattfinden. Zu einigen der sechs Kirchenkonzerte haben die Veranstalter auch Gast-Musiker wie das Vokalensemble "Peu A Peu" eingeladen.

14.12.2019

14 - 16 Uhr: Weihnachtsbäckerei für Kinder

18 Uhr: Kirchenkonzert in der Klosterkirche

15.12.2019

08 - 12 Uhr: Holzener Adventsfrühstück

11 - 12 Uhr: Kirchenkonzert - "In dulci jubilo" Adventskonzert mit brasspur

14 - 16 Uhr: Weihnachtsbäckerei für Kinder

15 Uhr: Hotelführung "Tradition trifft Moderne"

18 Uhr: Kirchenkonzert

21.12.2019

14 - 16 Uhr: Weihnachtsbäckerei für Kinder

18 Uhr: Kirchenkonzert - Adventskonzert mit dem Vokalensemble "Peu A Peu"

22.12.2019

11:00 Kirchenkonzert - Adventskonzert mit dem Frauenchor "Die Chorallen"

14 - 16 Uhr: Weihnachtsbäckerei für Kinder

18:00 Uhr: Kirchenkonzert

