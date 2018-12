vor 60 Min.

Adventsbasar kommt bei allen gut an

Pfarrgemeinderat Adelsried freut sich über 200 Gäste

In Adelsried bildet traditionell der Adventsbasar des Pfarrgemeinderates den Auftakt für die „staade Zeit“. Die Gruppen der katholischen Pfarrei bereiten den Bürgern eine besinnliche Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit. So stand der Kinder- und Jugendgottesdienst mit Pfarrer Herbert Hermle unter dem Motto „Licht des Friedens“.

Gestaltet wurde die Messe durch das Kindergottesdienstteam und die jungen Sänger der Grünschnäbel. Die Gläubigen beteten in der voll besetzten Kirche um Frieden und Versöhnung.

Im Pfarrhof boten der Pfarrgemeinderat und der Frauenbund an den Ständen Kränze, Gestecke und vieles mehr an. Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt.„Wir freuen uns sehr, dass wir zu unserem Adventsbasar fast 200 Gäste begrüßen durften“, so Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hubert Vogele. (AL)

