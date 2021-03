vor 43 Min.

Afghanische Jugendliche wollen bei der Polizei Asyl beantragen

Vier Jugendliche aus Afghanistan sind am Sonntagabend plötzlich bei der Polizei in Zusmarshausen aufgetaucht und wollten Asyl beantragen.

Vier junge Afghanen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren tauchen plötzlich in der Zusmarshauser Polizeiinspektion auf. Hinweise auf mögliche Schleuser liegen bislang nicht vor.

Vier Jugendliche aus Afghanistan sind am Sonntagabend plötzlich bei der Polizei in Zusmarshausen aufgetaucht und wollten Asyl beantragen. Die jungen Männer sind im Alter zwischen 15 und 17 Jahren.

Illegale Einreise: Jugendliche beantragen in Zusmarshausen Asyl

Gegen 20.40 Uhr kamen die Jugendlichen in die Inspektion in Zusmarshausen hereinmarschiert. Sie gaben laut Polizei an, dass sie wechselweise mit Lastwagen und Bus über die Balkanroute illegal nach Deutschland eingereist waren und nun Asyl beantragen möchten. Die Beamten mussten jedoch zunächst eine Anzeige wegen illegaler Einreise, einem illegalen Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel und ohne Pass aufnehmen und konnten sie erst dann einer Jugendeinrichtung in Augsburg überstellen.

Die Asylanträge werden nun an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Hinweise auf eventuelle Schleuser wurden zwar bislang nicht bekannt, es folgen dennoch weitere Ermittlungen. (thia)

Themen folgen