vor 47 Min.

Ahoi, Piraten!

Mitmachzirkus an der Eichenwaldschule in Neusäß

Von Lisa Kessner

Der Mitmachzirkus Flip-Flop gastiert derzeit an der Eichenwaldschule in Neusäß. Artisten und Dompteure sind dabei aber die Schüler selbst. Jeden Abend heißt es in dieser Woche „Manege frei“ für die Erst- bis Achtklässler, die dem Publikum – den Eltern – ihre Kunststücke vorführen.

Mit den Artisten üben die Schüler vormittags Bodenakrobatik, Jonglieren und laut und selbstbewusst aufzutreten. „Du bist der Stärkste! Keiner kann dir das Wasser reichen!“, ruft der Trainer einem Schüler zu, der einen Gewichtheber spielt. Alle Kinderaugen leuchten. Sie sind begeistert und die Artisten mit Humor bei der Sache. Am Beliebtesten sind die Tiernummern, aber die Zahl an Ziegen und Tauben ist begrenzt. Trotzdem findet, bei insgesamt elf Nummern jeder etwas, das ihm Spaß macht. Sie sind herrlich einfach, aber die Schüler sind mit großem Eifer dabei. Besonders die Turner freuen sich auf die Übungen der Bodenakrobatik. Hier können sie zeigen, was sie alles schon draufhaben. Bei der Piratenshow nimmt jedes Kind einmal ein Schwert in die Hand, stellt sich groß auf und schreit so laut es kann „Ahoi, Piraten!“, bevor es das Schwert in eine Kiste steckt: Aus der Box kommt ein Kichern.

Der Zirkus macht nicht nur Spaß und verbessert die Geschicklichkeit, es geht auch um das Selbstbewusstsein der Kinder. Die Artisten helfen den Schülern, ihre Schüchternheit überwinden. Sie lernen, flexibel zu reagieren. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ältere und jüngere Schüler zusammenbringt. Beim Zeltaufbau haben die Eltern geholfen.

Am heutigen Freitag beginnt um 16 Uhr die letzte Abendgala. Dann fliegen wieder kunstvoll die Teller durch die Luft, Akrobaten springen durch das Zirkusrund und lustige Clowns geben ihre Späße zum Besten. (keli)

Themen Folgen