Albanusfest mit Berichten über Heilungen

Die Bruderschaft trifft sich in Affaltern

Die Albanusbruderschaft in Affaltern feiert am Sonntag, 23. Juni, ihr Albanusfest. Diese Bruderschaft der Pfarrei besteht seit 1733 in Salmannshofen und wurde 1758 nach Affaltern übertragen. Nach den alten Statuten, die in einer Fassung von 1763 vorliegen, bestand der Zweck der Bruderschaft darin, eine glückselige Sterbestunde zu erlangen. Der heilige Albanus wird in der Region besonders für kranke Kinder angerufen. Deshalb verpflichten sich die Mitglieder der Bruderschaft, für diese Mädchen und Buben zu beten.

In der Kirche in Affaltern gibt es ein spezielles Kästchen, in das Bittsteller einen Zettel mit ihrem Anliegen einwerfen können. Daneben findet sich auch ein Fürbittbuch, in das jeder reinschreiben kann.

Diese Anliegen werden bei der stillen Anbetung der Bruderschaft vorgetragen. Diese Gebetsstunde findet jeden ersten Dienstag im Monat in der Kirche in Affaltern statt.

Alle Mitglieder der Albanusbruderschaft sowie alle an der Bruderschaft Interessierten können beim Albanusfest am Sonntag, 23. Juni, zur Bruderschaftsversammlung kommen. Beginn ist um 10 Uhr im Pfarrheimsaal in Affaltern. Unter anderem ist ein Tagesordnungspunkt dabei für die Heilungsberichte der vergangenen Jahre.

Neuaufnahmen in die Bruderschaft sind nach dem Festgottesdienst um 9 Uhr und an der anschließenden Versammlung möglich. (AL)

