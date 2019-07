vor 52 Min.

Alle Blicke gehen zum Mond

Heute vor 50 Jahren hob Apollo 11 mit drei Amerikanern von der Erde ab. Das hat auch die Menschen im Augsburger Land stark beeindruckt

Von Elmar Knöchel

Als Apollo 11 heute vor 50 Jahren zum Mond startete, fieberten Menschen auf der ganzen Welt mit. Dieses Fieber hielt auch in den folgenden acht Tagen an, bis Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins mit ihrer Kapsel gesund auf die Erde zurückkehrten und im Pazifik landeten. Die Augen der ganzen Welt waren in dieser Zeit auf den Mond gerichtet. Genauer gesagt auf die Fernsehschirme, auf denen die geschichtsträchtigen Ereignisse gezeigt wurden. Auch im Radio wurde live übertragen. Mit einer Serie geht die Redaktion in den kommenden Tagen auf das besondere Ereignis ein.

Es war nicht nur die Leistung, die die Menschen faszinierte. Denn mit der Mission hatte die Menschheit nicht nur einen anderen Himmelskörper betreten, sondern die Grenzen der erreichbaren Welt verschoben. Nicht länger war man auf seinen eigenen, kleinen Planeten beschränkt. Nun schien das Weltall offenzustehen. Es gab eine regelrechte Weltraum-Euphorie. Zumindest der Orbit war schon zuvor von Astronauten und Kosmonauten erobert worden.

Man träumte von anderen Planeten, dem Kontakt zu anderen Zivilisationen und der Lösung aller irdischen Probleme. Fernsehsendungen wie „Raumpatrouille Orion“ und „Raumschiff Enterprise“ bekamen Kultstatus. Das Vertrauen in den technischen Fortschritt wuchs ungemein. Plötzlich glaubte sich der Mensch in der Lage, alle Probleme mit Technik lösen zu können. Und es begannen viele Menschen damit, sich für diese „Welt da draußen“ zu interessieren. Die Sterne schienen plötzlich greifbar nahe.

Carolina Trautner, bayerische Staatssekretärin aus Stadtbergen, sagt: „Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Unsere Eltern hatten gerade ihren ersten Fernseher gekauft, und wir starrten gebannt auf die verwaschenen Bilder. Interessant finde ich vor allem, was diese Leistung an technischem Fortschritt ausgelöst hat. Mehr und mehr Hobbyastronomen richteten ihre Teleskope in den nächtlichen Himmel.“ Stefan Taube aus Königsbrunn gehört zu ihnen. Der Hobbyastronom an der Sternwarte Diedorf erinnert sich: „Man zeigte seiner Liebsten plötzlich nicht mehr die Briefmarkensammlung, sondern den Andromedanebel.“ Für viele Entdeckungen von Kometen und anderen Himmelskörpern seien mittlerweile Hobbyastronomen verantwortlich. 1971 gab die Nasa den Startschuss für die Suche nach Leben außerhalb des Sonnensystems. Ohne die Mondlandung hätte es hierfür wohl weder das Geld noch die ernsthaften Wissenschaftler gegeben, die das Projekt betreiben.

Auf die Leistung geht auch Georg Klaußner, Altbürgermeister aus Untermeitingen, ein: „Wohl jeder, der es damals live im Fernsehen gesehen hat, war beeindruckt. Aber auch viele Dinge, die für uns im Alltag heute nicht mehr wegzudenken sind, haben ihren Ursprung im Weltraum.“

So wurden die ersten modernen Sonnenbrillen eigentlich für Astronauten hergestellt. Die Visiere der Raumanzüge bekamen spezielle UV-Filter. Heute finden sich diese auf jeder Sonnenbrille. Für die Polsterung in Astronautensitzen entwickelte die Nasa den „Temper Foam“, einen besonders anpassungsfähigen und formbaren Schaum. Dieser findet heute Verwendung in Schuheinlagen und Matratzen. Ohne Satelliten wäre eine weltweite Kommunikation nicht denkbar. Auch genaue Wettervorhersagen stützen sich auf Satelliten. Rauchmelder, Akku-Werkzeuge und vieles mehr: Die Liste ist lang. Es gibt also durchaus einen praktischen Nutzen aus der Raumfahrt.

