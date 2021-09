Allmannshofen

Allmannshofen ändert umstrittene Pläne für Baugebiet

Plus Nach Protesten von Anwohnern verzichtet Gemeinderat Allmannshofen auf ein Mehrfamilienhaus sowie einen Teich. Was stattdessen geplant ist.

Von Steffi Brand

Seit der ersten Auslegung des geänderten Bebauungsplans Am Kirchsteig I sind 30 Rückmeldungen eingegangen, erklärte Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger am Montagabend in der Kirchberghalle. Knapp 20 Gäste waren zur Gemeinderatssitzung gekommen, die meisten davon, um aus erster Hand zu erfahren, was in ihrem Wohngebiet, Am Kirchsteig I, nun von den Plänen umgesetzt werden soll und auch, welche Auswirkungen ihre Rückmeldungen und Einwände hatten.

