Allmannshofen wählt für den Kindergarten die große Lösung

Auch eine verstärkte Nutzung der Kirchberghalle war Teil der Überlegungen für eine größere Kita in Allmannshofen.

Plus Der Allmanshofer Gemeinderat beschließt einstimmig den Ausbau des Kindergartens. Den kann sich das Dorf auch leisten.

Von Steffi Brand

Allmannshofen baut an: Anders als beim Zoff im Baugebiet fiel beim Kindergarten in der jüngsten außerordentlichen Sitzung eine einstimmige Entscheidung der Gemeinderäte: Der Kindergarten wird erweitert - und zwar auf 62 Kinder. Zwölf Plätze sind für Krippenkinder reserviert, 50 Plätze für Kindergartenkinder. Damit entschied sich das Gremium für eine Erweiterung mit Zukunft, denn aktuell werden 34 Kinder betreut. Doch die befristete Genehmigung laufe 2022 aus, und der Bedarf bleibe, wenn er nicht gar steige, was aktuell selbst mit einer Bedarfsanalyse im Ort keiner genau absehen könne, hieß es im Gremium.

