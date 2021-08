Hochstände im Wald bei Allmannshofen beschädigt

Im Wald bei Allmannshofen hatte es ein Unbekannter auf zwei Hochstände abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Hochstände samt Kanzeln sind im Wald bei Allmannshofen beschädigt worden. Sie stehen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Allmannshofen und Illemad neben einem Feldweg, welcher in ein Waldstück führt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Freitag, 8 Uhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Der genaue Sachverhalt wird erst abgeklärt. (kinp)