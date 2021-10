Allmannshofen

vor 33 Min.

Jimmy ist der neue Wirt im Bürgerhaus von Allmannshofen

Plus Eigentlich sollte er nur einen Flyer verteilen. Doch dann erkannte Singh Shvinderjit, den viele Jimmy nennen, seine Chance. Was er als Wirt in Allmannshofen erreichen will.

Von Steffi Brand

Im Bürgerhaus in Allmannshofen gibt es seit einigen Wochen einen neuen Wirt. Singh Shvinderjit heißt der gebürtige Inder, der sich im Ort jedoch lieber als Jimmy einen Namen machen möchte. Zum Bürgerhaus in Allmannshofen kam Jimmy durch einen Zufall, wie Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger auf Nachfrage erklärt. Der Rathauschef habe via Flyerwerbung einen Nachfolger für die Wirtschaft im Ort gesucht. Als er Jimmy bat, auch Flyer zu verteilen, meldete der kurzerhand selbst Interesse an.

