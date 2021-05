Allmannshofen

Kindergarten zu klein: Allmannshofen muss groß anbauen

Eng wird es in der Kita Allmannshofen. Baut die Gemeinde nicht an, müssten 19 Kinder fortgeschickt werden.

Plus Der zweitkleinsten Gemeinde im Kreis Augsburg steht unverhofft eine Millioneninvestition ins Haus. Deshalb kommt es nun zu einer Sondersitzung des Rates.

Von Katrin Reif

Eltern bekommen schnell mal einen kleinen Schreck, wenn die Nummer des Kindergartens am Display erscheint. Schnell fragt man sich: Hat das Kind vielleicht eine blutige Nase? Oder was könnte los sein? Unvorstellbar wäre allerdings die Nachricht, dass das eigene Kind die Einrichtung in Zukunft nicht mehr besuchen kann. Im kleinen Allmannshofen (940 Einwohner) allerdings könnte das 19 Kindern passieren - wenn die Gemeinde nicht handelt.

