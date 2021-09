Altenmünster

vor 34 Min.

156 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen: So lief der Einsatz in Baiershofen

Plus Beim Großbrand in Altenmünsters Ortsteil Baiershofen entsteht ein Schaden von rund 700.000 Euro. Mittlerweile liegen erste Ergebnisse zur Ursache vor.

Von Matthias Schalla

Das Alarmstichwort ließ bereits einen ersten Rückschluss über die Art und den Umfang des Einsatzes zu. "Brand 4" lautete die Nachricht, die am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr die Feuerwehren im Holzwinkel in Marsch setzte. "Zum Glück ist der Brandort nur drei Gebäude entfernt vom Gerätehaus der Feuerwehr in Baiershofen ausgebrochen", sagt Peter Rückert, der stellvertretende Kommandant der Zusmarshauser Wehr. Denn: Das landwirtschaftliche Anwesen an der Straße Dorfanger grenzt nicht nur an Wohngebäude, sondern hat ein integriertes Blockheizkraftwerk und eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Insgesamt 156 Einsatzkräfte kämpften daher laut Polizei gegen die Flammen, um ein Überspringen zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen