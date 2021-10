Altenmünster

vor 2 Min.

Energie im Landkreis Augsburg: Solarpark in Baiershofen nimmt weitere Hürde

Plus Auf einer Fläche der Größe von mehr als zwölf Fußballfeldern soll ein neuer Solarpark entstehen. Das Vorhaben ist einen Schritt weiter. Doch es gibt Einwände.

Von Josef Thiergärtner

Auf einer Fläche von neun Hektar will die Firma Vento Ludens aus Jettingen-Scheppach im Norden von Baiershofen einen Solarpark bauen. Die soll sie in etwa so viel Strom erzeugen wie rund 1000 Anlagen auf privaten Dächern. Dadurch sollen rund 2400 Tonnen CO 2 eingespart werden, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altenmünster bekannt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen