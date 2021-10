Sorge vor Gift im Trinkwasser in Hegnenbach: Petition im Landtag abgelehnt

Plus Kann Gift von der stillgelegten Deponie ins Trinkwasser gelangen? Die Bürgerinitiative ist mit ihrer Forderung nach genaueren Untersuchungen gescheitert.

Die Mülldeponie in Hegnenbach ist längst stillgelegt. Ruhe ist deshalb aber noch nicht eingekehrt. Umweltschützer und Anwohner fürchten seit Langem, dass hier Gift ins Trinkwasser gelangen könnte, und fordern deshalb genauere Untersuchungen. Die wurden vom bayerischen Umweltausschuss im Landtag jetzt aber abgelehnt.