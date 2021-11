Altenmünster

17:53 Uhr

Mehr Sicherheit: So will Altenmünster den Verkehr beruhigen

Die provisorisch errichtete Querungshilfe und der Ortseingang in Zusamzell sollen verbessert werden und für mehr Sicherheit der Fußgänger und Radler sorgen.

Plus Zusammen mit der Polizei sucht der Gemeinderat nach Lösung für brenzlige Verkehrspunkte in Zusamzell und Neumünster. Was sich für Autofahrer ändern soll.

Von Josef Thiergärtner

Schon lange fühlen sich die Zusamzeller Bürger unwohl, wenn sie am Ortsausgang die viel befahrene Staatsstraße 2032 überqueren wollen. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altenmünster klar. Nun will die Gemeinde reagieren. Gemeinsam mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Bauamt wird nach Lösungen gesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen