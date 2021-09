Altenmünster-Neumünster

06:00 Uhr

Die Wahl am Stammtisch: So geht Nachhaltigkeit zu Hause

Bein Nachhaltigkeits-Stammtisch in Neumünster wird seit zweieinhalb Jahren über Umweltthemen diskutiert. Für unsere aktuelle Serie war unsere Redaktion dabei.

Plus Im Sportheim in Neumünster wird regelmäßig über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Für die Gruppe ist klar: Nicht nur die Politik muss mehr tun.

Von Philipp Kinne

Schafkopfkarten sucht man an diesem Stammtisch vergebens. Stattdessen liegen jede Menge Flyer und Bücher auf dem Tisch im Sportheim in Neumünster. Es geht um Umwelt- und Klimaschutz. Und ums Thema Nachhaltigkeit. Beim Nachhaltigkeits-Stammtisch in Neumünster wird darüber diskutiert, wie jeder ein Stück weit umweltfreundlicher werden kann. Für den aktuellen Teil unserer Stammtisch-Serie waren wir dabei.

