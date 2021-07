Altenmünster-Neumünster

vor 33 Min.

Franz Heinle schreibt die Geschichte seiner Heimat Neumünster

Plus Franz Heinle ist der Chronist von Neumünster. Mit seinem neuen Buch setzt er die eigenen Arbeit bis in die Gegenwart fort und erinnert an ein ganz besonderes Jubeljahr.

Von Tobias Karrer

Die Regale des Arbeitszimmers von Franz Heinle in Neumünster stehen voller Bücher. Darunter sind einige von ihm selbst. Seit vielen Jahren schriebt Heinle Geschichtsbücher, trägt Dokumente und Ereignisse seiner Heimat und seines Heimatortes zusammen und sammelt sie in teilweise schweren gebundenen Ausgaben. Sein neuestes Buch heißt „Neumünster von 1996 bis 2021 – 12 Festmonate und 25 Jahre Historie“ und beschäftigt sich vor allem mit der 650-Jahr-Feier Neumünsters 1996.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen