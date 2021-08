Unfall bei Altenmünster mit vier Fußballern vom BC Aichach

Der 19-jährige Fahrer verpasst die Zufahrt zum Sportplatz und will wenden. Dabei übersieht er das Auto einer Familie mit einem eineinhalb Jahre alten Kind.

Großes Glück haben vier Fußballer des BC Aichach bei einem Unfall am Sonntag in Altenmünster gehabt. Der 19-jährige Fahrer hatte auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Die Fußballer waren laut Polizei gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße in Altenmünster unterwegs. Als der 19-Jährige bemerkte, dass er an der Zufahrt zum Sportplatz Altenmünster vorbeigefahren war, wollte er kurz darauf in der Zusamleite wenden. Dabei übersah er das herannahende Fahrzeug eines 37-Jährigen, in dem neben der Ehefrau auch ein eineinhalb Jahre altes Kind saßen. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des Familienvaters um 90 Grad und schleuderte rückwärts in den angrenzenden Graben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Weder die Familie noch die vier Fußballer wurden bei dem Unfall verletzt. (thia)