Unfallgeschädigter fährt in Altenmünster einfach weiter

Obwohl ein 66-Jähriger den Unfall in Altenmünster gar nicht verursacht, macht er sich aus dem Staub. Die Polizei findet schnell den Grund dafür heraus.

Einem 66-jährigen Autofahrer war am Donnerstag in Altenmünster eine junge Frau ins Fahrzeug gefahren. Dem Mann aber war das offenbar egal, denn er fuhr einfach weiter. Die Polizei fand schnell den Grund für sein Verhalten heraus.

Die 22-Jährige war laut Polizei um 18.30 Uhr mit ihrem Renault auf der Hauptstraße in nördliche Richtung unterwegs. An der Einmündung Zusamleite ragte der Fiat des 66-Jährigen leicht in die Straße hinein. Diese übersah dies und streifte die Fahrzeugfront des Fiats. Der eigentlich geschädigte Mann kümmerte sich aber nicht um die Schadensregulierung und fuhr einfach weiter.

Als wenig später die Polizei ihn daheim antraf, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Neben der Blutentnahme wurde daher auch die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. (thia)