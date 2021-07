Altenmünster

Vier Jahrzehnte Rappelkiste - Kindergarten in Altenmünster feiert Jubiläum

Plus Die Geburtstagsparty für die Rappelkiste in Altenmünster fällt wegen Corona aus. Grund zur Freude gibt es trotzdem. Der Erweiterungsbau soll 2022 fertig sein.

Von Helene Weinold

Seit vierzig Jahren rappelt es am Hennhofer Weg in der Kiste: So lange besteht der Kindergarten Rappelkiste in Altenmünster, den Bischof Josef Stimpfle am 5. Juli 1981 einweihte. Die ersten Kinder, die Anfang der 1980er-Jahre die Tagesstätte besucht haben, stehen heute mitten im Berufsleben, und längst geht deren Nachwuchs in die Igel-, Tiger- oder eine der anderen Gruppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

