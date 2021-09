Altenmünster

Was darf in Altenmünster gebaut werden? Diskussion im Gemeinderat

Rege Bautätigkeit herrscht im neuen Baugebiet Mönchsfeld in Altenmünster, doch nicht allen Wünschen der Bauherren erteilt der Gemeinderat seine Zustimmung.

Plus Die Anträge für neue Häuser in Altenmünster sorgten für eine Debatte im Gemeinderat. Dabei geht es um die Frage: Wie muss ein Neubau in der Gemeinde aussehen?

Von Josef Thiergärtner

Welche Art von neuen Häusern geht in Ordnung und welche nicht? Eine Frage, über die bei Gemeinderatssitzungen regelmäßig gestritten wird. Aktuell in Altenmünster. Dort sorgt eine Reihe von Bauanträgen für Diskussion.

