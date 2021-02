06:00 Uhr

Altenmünster: Wohnungen auch für Leute mit kleinem Geldbeutel

Plus Im Oktober soll das neue Haus in Altenmünster fertig sein. Einige Mieter können einen Zuschuss von der Regierung von Schwaben erhalten.

Von Helene Weinold

Vom Dachfirst grüßt der Richtbaum: Der Rohbau des Mehrfamilienhauses im Neubaugebiet Violauer Weg zwischen Altenmünster und Violau steht bereits. Die Fenster sind eingesetzt und der Innenausbau der sechs Wohnungen hat begonnen. Das Besondere an diesem Bauprojekt: Die vier Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss des Hauses werden mit staatlicher Förderung errichtet und an Menschen vermietet, die sich keine teuren Mieten leisten können.

Wer Anspruch auf eine günstige Miete hat, kann beim Landratsamt einen Wohnberechtigungsschein beantragen und bekommt daraufhin von der Regierung von Schwaben einen Zuschuss von 25 bis 35 Prozent zur Miete in den geförderten Wohnungen. Das bedeutet, dass beispielsweise die Miete für eine Dreizimmerwohnung mit knapp 70 Quadratmetern statt 600 Euro um die 400 Euro ausmachen könnte.

Kein vergleichbares Projekt in der Nähe

Ein derartiges Bauprojekt mit bezahlbaren Wohnungen für Menschen mit geringerem Einkommen gibt es bisher weder in Altenmünster noch in der näheren Umgebung, wie Bauherr Günter Zott und Christine Baumgartner von der Kreissparkasse Augsburg erklären. "Ich habe dieses Pilotprojekt aus der Erfahrung heraus in Angriff genommen, dass beispielsweise eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, ein Frührentner oder auch ein Rentnerpaar mit geringen Bezügen auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt auf der Strecke bleiben", beschreibt Günter Zott seine Intention. Er kennt die Situation vor Ort nicht nur als Vermieter, sondern auch als Gemeinderat und weiß: "Es gibt genügend Menschen, mit denen das Leben nicht immer fair umgegangen ist."

Insgesamt stehen in dem Haus am Mönchsfeld sechs Wohnungen zur Verfügung. Die beiden jeweils 103 Quadratmeter großen Wohnungen im Erdgeschoss werden regulär vermietet. Die beiden Vierzimmerwohnungen mit je 87 Quadratmetern im ersten Stock und die beiden 69 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnungen im Dachgeschoss können mit Wohnberechtigungsschein günstiger gemietet werden.

Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair erfreut über die Initiative

Bürgermeister Florian Mair freut sich sehr über Günter Zotts Initiative: "Es ist schön, dass wir so ein Angebot in einem Neubaugebiet haben", sagt er: "Schließlich ist es auch bei uns auf dem Land längst nicht mehr so, dass jeder sich sein Einfamilienhaus leisten kann." Er hofft, dass durch bezahlbare Mietwohnungen auch junge Bürger am Ort gehalten werden können.

Vor dem Rohbau des neuen Mehrfamilienhauses mit geförderten Wohnungen erläutern Bauherr Günter Zott (Mitte) Bürgermeister Florian Mair und Christine Baumgartner von der Kreissparkasse Augsburg die Pläne. Bild: Helene Weinold

Informationen zum Bau können beim Bauherrn unter der E-Mail-Adresse guenter.zott@t-online.de erfragt werden. Fragen zur Mietförderung und zum Wohnberechtigungsschein beantwortet das Landratsamt Augsburg.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen