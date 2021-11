Firma Kraus aus Zusamzell fertigt Möbel fürs mobile Zuhause

Plus Wer mit dem Wohnmobil im Urlaub war, saß womöglich schon an einem Tisch aus dem Ortsteil Altenmünsters. Den Hersteller trifft der aktuell drastisch gestiegene Holzpreis.

Ferien im Wohnmobil werden immer beliebter. Und wer in einem solchen Mobilheim unterwegs war, der hat möglicherweise an einem Tisch aus Zusamzell gegessen. Denn die Firma Holzbearbeitung Kraus GmbH hat sich seit Jahrzehnten auf die Herstellung von Möbelteilen für Caravans spezialisiert und fertigt für zwei große Anbieter von Wohnmobilen Inneneinrichtungen.