Altenmünster schafft Platz für 40 Häuser

Gemeinde weist in zwei Bebauungsplänen neue Flächen aus. Schon jetzt stehen 120 Interessenten auf der Warteliste der Verwaltung. Deshalb gibt es eine Idee

Im Nordwesten von Hennhofen und am westlichen Ortsende von Neumünster darf in absehbarer Zeit gebaut werden. Der Gemeinderat Altenmünster hat beschlossen, zwei neue Bebauungspläne für Wohngebiete aufzustellen. Die Entwürfe für die Gebiete Hennhofen Nord-West II und Neumünster Kennedygasse werden demnächst öffentlich ausgelegt und an die Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme weitergeleitet.

Das Interesse an Häusern und Wohnungen in der Gemeinde Altenmünster ist nach wie vor hoch. Rund 120 Interessenten, darunter viele aus dem Gemeindegebiet, stünden auf der Warteliste der Verwaltung, teilte Bürgermeister Bernhard Walter dem Gemeinderat in der jüngsten öffentlichen Sitzung mit, zu der rund ein Dutzend Zuhörer aus Neumünster gekommen waren: Dort wünschen sich viele Eigentümer ehemaliger Hofstellen, in zweiter Reihe auf dem eigenen Grundstück Häuser für Kinder oder Enkel errichten zu dürfen.

In einem offenen Brief an die Gemeinderäte aus Neumünster, Günter Klaus, Erich Pux und Jürgen Steppe, hatte Josef Heinle dringend darum gebeten, Baurecht in den nördlichen und südlichen Gärten der Grundstücke an der Ortsdurchfahrt, der Johann-Wisrich-Straße, zu schaffen und dazu die bislang gültige südliche Baulinie zu verschieben.

Die Gemeinderäte äußerten Verständnis für den Wunsch der Neumünsterer. Sie folgten einem Vorschlag von Bürgermeister Bernhard Walter, der zunächst einen Entwurf von einem Planungsbüro erarbeiten lassen möchte, um damit auf die Grundeigentümer zuzugehen. Bevor Baurecht geschaffen werden kann, muss nämlich die Frage der Erschließung und möglicher Grundstückszuschnitte geklärt werden: Sollen nur Häuser in zweiter Reihe entstehen oder ist an eine Bebauung bis zum südlichen Feldweg auch in dritter und vierter Reihe gedacht? Sollen die neu zu bebauenden Grundstücke über den Privatgrund der Eigentümer an der Ortsdurchfahrt oder über öffentlichen Grund erschlossen werden?

Probleme könnten auch dadurch auftreten, dass die betreffenden Grundstücke zwar sehr lang, aber auch sehr schmal sind, sodass sie möglicherweise für eine Bebauung neu zugeschnitten werden müssten, wie Diplom-Ingenieur Werner Dehm vom Planungsbüro OPLA ausführte.

Konkreter sieht die Planung für das rund zwei Hektar große Baugebiet Hennhofen Nord-West II und für das etwas kleinere Gebiet Neumünster Kennedygasse vor, dass Grundstücke südlich der Ortsdurchfahrt neu erschlossen werden und Baurecht im hinteren Teil bestehender Gärten nördlich der Ortsdurchfahrt geschaffen wird. In Hennhofen könnten auf diese Weise nördlich des Tulpenweges rund 25 Häuser neu entstehen, in Neumünster etwa 15 – der überwiegende Teil davon mit zwei Vollgeschossen. Lediglich im Südosten des Hennhofer Baugebietes ist im Entwurf ein Grundstück für dreigeschossige Bebauung vorgesehen.

Zugelassen werden sollen Sattel-, Pult-, Walm- und Zeltdächer, aber auch Flachdächer. Stellplätze und Zufahrten dürfen nicht asphaltiert werden, sondern müssen mit fugenreichem Pflaster, Rasenpflaster oder Schotterrasen so angelegt werden, dass Regenwasser versickern kann.

Bereits im Februar hatte der Gemeinderat Altenmünster beschlossen, die Gebühren für Kinderkrippen und Kindergärten zum 1. September zu erhöhen. Jetzt stimmte das Gremium der neuen Gebührensatzung einstimmig zu.

Ab September kostet ein Krippenplatz pro Monat zwischen 95 Euro für ein bis zwei Stunden Betreuung und 195 Euro für neun bis zehn Stunden. Für einen Kindergartenplatz werden zwischen 85 Euro (drei bis vier Stunden) und 130 Euro (neun bis zehn Stunden) abgerechnet. Weil Eltern immer häufiger die Buchungszeiten während des Jahres ändern, wird außerdem künftig ab der zweiten Änderung innerhalb eines Kindergartenjahres eine Verwaltungsgebühr von 20 Euro erhoben. (hwe)

