Altenmünster vor der Wahl: Alle Kandidaten und die wichtigsten Themen

Plus Bürgermeister Bernhard Walter tritt in Altenmünster nicht mehr an. Zwei große Projekte bleiben dem Nachfolger ganz sicher. Wer das wird, ist noch ungewiss.

Im Rathaus von Altenmünster steht nach der Wahl 2020 ein Wechsel bevor. Bürgermeister Bernhard Walter kandidiert nach drei Amtszeiten nicht mehr.

„Besser geht immer!“, sagt er und dennoch ist er mit dem, was er gemeinsam mit seinen Räten in 18 Jahren erreicht hat, doch recht zufrieden. Besonders engagiert hatte er sich für die Entwicklung der Ortsmitte, an der er zusammen mit den Gemeinderäten seit dem Vergleich mit Sailerbräu und der Radeberger Gruppe im Jahr 2004 arbeitete. „Sanierung und Umbau des Brauhauses in eine Gaststätte mit Hotel von 2009 bis 2011 und der Bau des Pflegeheims kurze Zeit später waren Meilensteine für die weitere Entwicklung der Gemeinde“, sagt er.

Bernhard Walter hat in seiner Amtszeit viel erreicht, mit der Gemeinde ging es stetig nach oben. Grundlage dafür war eine Vielzahl von Bebauungsplänen, Ortsabrundungssatzungen und Bauprojekten in allen Ortsteilen. So ergab sich ein stabiles Fundament für den Ausbau der Daseinsvorsorge, vor allem im Gewerbegebiet, aber auch innerorts. Durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen wird Unternehmen ermöglicht, sich zu entwickeln.

Radwegenetz erweitert, Ausbau des Wanderwegenetzes begonnen

Neben den Baugebieten hat die Gemeinde eine Vielzahl von Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt und damit Rückzugsgebiete für Flora und Fauna geschaffen, so etwa am Münsterbach und das gemeinsam mit dem Staatsforstbetrieb vorangebrachte Projekt im Quellgebiet des Weisinger Forstbachs.

Es sind viele kleine Dinge, die das Leben in Altenmünster und den Ortsteilen liebenswert machen. Das Radwegenetz wurde erweitert, der Ausbau des Wanderwegenetzes hat begonnen, Kinderspielplätze in Neumünster, Unterschöneberg und Zusamzell entstanden. Gemeinsam mit Adelsried, Bonstetten und Welden wurde vor zwei Jahren die Musikschule auf den Weg gebracht, „an der wir viel Freude haben“, so Walter. Auch die Vereine kommen nicht zu kurz: Seit 2000 sind zehn Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr ersetzt bzw. der Bedarf ergänzt worden. Aus ehemaligen Schulen in Baiershofen, Hegnenbach und Neumünster wurden Begegnungsstätten, das Gemeinschaftshaus in Hennhofen und die Feuerwehr-Garage in Zusamzell neu gebaut.

Schnelles Internet in den Ortsteilen von Altenmünster

Alle Ortsteile sind mit einem schnellen Internet von mindestens 30 Megabit ausgestattet, der Hauptort im Zentrum sogar mit 200 Mbit/s. „Alle ab 2012 erschlossenen Plätze für Wohn- und Gewerbebau verfügen über einen Glasfaser-Direktanschluss.“

Gut aufgehoben sind die Kinder an der Schule und den Kindergärten – beides wurde saniert. Als Nächstes steht die Erweiterung am Kindergarten Rappelkiste an. Das Medienkonzept an der Grundschule findet deutschlandweit Beachtung, die offene Ganztagsschule erfreut sich steigender Beliebtheit.

Frühzeitig hat die Gemeinde mit dem Ausbau alternativer Energien begonnen. Bereits 2006 wurde die erste Photovoltaik-Anlage auf der Schule beschlossen. Alle gemeindlichen Gebäude und 29 private Haushalte sind seit 2012 an das kommunale Nahwärmenetz mit einer Hackschnitzelheizung angeschlossen.

Neben diesen Projekten standen für den Bürgermeister immer die Menschen im Vordergrund. „Heute haben wir eine Bürgerstiftung, ein Seniorenteam, aktive Seniorenkreise und die Nachbarschaftshilfe. Mittlerweile sind Schule, Bräustüble und das Erdgeschoss des Rathauses barrierefrei erreichbar.“ Ein Thema, das über 2020 hinaus gehen wird, ist der Kanalbau in Hegnenbach. Walter hätte an dieser Stelle noch gern den Straßenbau abgeschlossen, so könne er lediglich noch die Vorbereitungen dazu in trockene Tücher bringen.

Was wird aus der Vitalen Ortsmitte in Altenmünster?

Das wichtigste Projekt, das er seinem Nachfolger – entweder Florian Mair (Unabhängige Wähler) oder Ulrich Müller (Freie Wähler) – übergeben wird, ist die Vitale Ortsmitte. „Ich wünsche ihm, dass er denselben Zuspruch erfahren darf, den ich in den letzten Monaten gespürt habe. Der Gemeinde wünsche ich, dass die Umsetzung gelingt.“

Jetzt wird der scheidende Bürgermeister erst einmal seine Freizeit genießen– mit einem Traktor und der liegen gebliebenen Arbeit zu Hause. Auch nimmt er sich vor, wieder mehr Sport zu treiben. Langweilig wird’s ihm mit Sicherheit nicht.

Sieben Fragen an Ulrich Müller (FW) Ulrich Müller ist Kandidat der Freien Wähler in Altenmünster. Bild: Müller

1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

Ulrich Müller: Den Schwung in der Gemeinde nahtlos fortsetzen, dabei die Infrastruktur stabilisieren, Innenentwicklung gestalten, Arbeitsplätze für die Gemeinde schaffen, Kinderbetreuungsangebote in den Ferien.

2. Wenn Sie sich für Ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Müller: Förderprogramme von Land und Bund, die wirklich wirksam sind, damit die Gemeinde wichtige Projekte voranbringen kann, ohne an dem immer weiter ausufernden Formalismus Zeit zu verlieren.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Müller: Das richtige, also ein aktives Umfeld schaffen. Denn es gibt nicht die eine glückselig machende Maßnahme. Die Gemeinde kann und wird eine Weiterentwicklung betreiben, und zwar gemeinsam mit Vertretern der sogenannten älteren Generation. Dazu kann ich auf die sehr guten Erfahrungen in meinem bisherigen Umfeld verweisen und denke dabei an einen Seniorenbeirat.

Das ist Ulrich Müller 1 / 9 Zurück Vorwärts Alter 54

Aufgewachsen in Augsburg-Haunstetten

Wohnort Neusäß-Hainhofen

Familienstand verheiratet

Kinder Eine Tochter

Ausbildung und Beruf Bankkaufmann, Betriebswirt/IHK; 1. Bürgermeister

Hobbys Radtouren, Wandern, Lesen, Skifahren

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter : Erster Bürgermeister Markt Wittislingen (Landkreis Dillingen); unter anderem Feuerwehr, Schützenverein, Sportverein; unter anderem Kassenwart Bayerischer Gemeindetag, KV Dillingen

Entspannung finde ich bei Radtouren, aber auch gerne auf der heimischen Terrasse und in netter Gesellschaft mit Freunden.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Müller: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich wollen würde. Denn ich habe bis heute viele Erfahrungen machen können und viele Freunde gefunden. Ich habe meine wunderbare Frau kennengelernt, habe eine tolle Familie. Ich fühle mich jung und voller Elan.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Müller: Neben meiner umfassenden Erfahrung im Amt sind für mich die Werte Menschlichkeit, Wertschätzung, Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung. Hinzu kommt, dass ich über ein umfassendes Netzwerk zu Mandatsträgern, Ämtern und Ministerien verfüge. Projektmanagement, also Aufgaben erkennen, entwickeln und umsetzen, ist eine Schlüsselqualifikation.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Müller: Das finde ich nicht als Untugend, aber ich bekenne mich dazu: Koffein. Ich will es gerne genau wissen. Halbgare und unausgereifte Vorträge, Anfragen oder Antworten sorgen schon dafür, dass mein Gegenüber etwas ins Schwitzen gebracht wird.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Müller: Sie sind Teil unserer Zeit geworden. Ich nutze Sie auch gerne, wobei ich mir schon sehr gut überlege, welche Inhalte veröffentlicht werden. Ich halte sie für eine gute und spannende Form der Kommunikation. Leider gehen aber oft genug die Umgangsformen verloren.

Sieben Fragen an Florian Mair (UW) Florian Mair ist UW-Kandidat in Altenmünster. Bild: Mair

1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

Florian Mair: In Altenmünster befassen wir uns gerade sehr intensiv mit der Entwicklung in der Ortsmitte. Hierbei steht die langfristige Sicherstellung der medizinischen Versorgung unserer Gemeinde im Mittelpunkt. Im Hinblick auf die aktuelle Versorgungssituation hat dieses Vorhaben für mich oberste Priorität.

2. Wenn Sie sich für ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Mair: Ich wünsche mir ein lebendiges Miteinander. Alle sollen sich an der Entwicklung unserer Gemeinde beteiligen, um tragfähige und gute Lösungen zu erarbeiten. Ich wünsche mir ganz einfach, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde wohlfühlen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Mair: Älterwerden und Pflege sind Kernthemen für eine Kommune. Wir brauchen einerseits einen Ausbau in den Angeboten der Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege. Zugleich sehe ich einen enormen Bedarf an niedrigschwelligen Unterstützungsleistungen, damit die Seniorinnen und Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen können.

Das ist Florian Mair 1 / 9 Zurück Vorwärts Alter 36

Aufgewachsen in Zusamzell

Wohnort Altenmünster-Zusamzell

Familienstand Verheiratet

Kinder 3

Ausbildung und Beruf Sozialversicherungsfachangestellter; wirtschaftswissenschaftliches Studium (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Schwaben); Vorstand Betriebskrankenkasse der Stadt Augsburg

Hobbys Musik (Klarinette), Literatur

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Gemeinderat; Klarinettist und Vorsitzender im Musikverein Altenmünster, Vors. Musikschule Holzwinkel und Altenmünster; Runder Tisch Schwaben Nord zur Selbsthilfeförderung (Beirat)

Entspannung finde ich bei meiner Familie, in unserer schönen Natur und zu Hause im eigenen Garten.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Mair: Ich bin mit meinem Leben, meiner Familie und meinem Umfeld sehr glücklich und zufrieden. Insofern können die Entscheidungen, die meinen Lebensweg bis heute geprägt haben, nicht so falsch gewesen sein. Kurzum: Ich würde wohl alles wieder so machen!

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Mair: Ich arbeite sehr strukturiert, genau, zielstrebig und entscheidungsfreudig. Ich kann gut zuhören und bin offen für andere Meinungen und Sichtweisen. Außerdem würde ich mich als kommunikativ und teamorientiert bezeichnen.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Mair: Hin und wieder bin ich etwas ungeduldig und ansonsten unverbesserlich optimistisch. Letzteres soll ja für manche Menschen durchaus eine Untugend darstellen.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Mair: Ich nutze eine Vielzahl sozialer Medien, sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich. Soziale Medien gehören heute einfach dazu und sind Bestandteil einer zeitgemäßen Art zu kommunizieren. Bei komplexen Themen sehe ich die sozialen Medien jedoch kritisch, da sie oft stark vereinfachen und dies der Sache dann nicht immer zuträglich ist.