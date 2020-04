03.04.2020

Altpapier bringt Gartlern Geld

Verein in Gablingen zieht positive Bilanz und ehrt treue Mitglieder

Trotz Corona-Unsicherheiten war die Jahreshauptversammlung des Gablinger Gartenbauvereins wieder gut besucht. Im Zentrum standen diesmal Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Bürgermeister Karl Hörmann dankte dem Gartenbauverein für die vielfältigen Aktivitäten und wies auf die Schwierigkeiten der Vereine aufgrund des Coronavirus hin.

In seinem Rückblick auf 2019 konnte Josef Fink wieder über viele Aktivitäten berichten. So gab es Fachvorträge, Ausflüge und Arbeitseinsätze. Sechs Altpapiersammlungen wurden durchgeführt und der Vorsitzende freute sich, dass immer mehr fleißige Jugendliche mithelfen. Es gab auch wieder eine Pflanzentauschbörse und einen eigenen Stand an der Dorfweihnacht.

Gut besucht waren wieder der gemeinsam mit dem Musikverein gestaltete Waldgottesdienst und das traditionelle Gartenfest. Der Höhepunkt des Jahres 2019 war der Festabend zum 40. Jubiläum im Bürgerhaus mit einem Standkonzert des Gablinger Musikvereins. In dieser Veranstaltung wurde Vorstands- und Gründungsmitglied Marianne Bahr zum Ehrenmitglied ernannt.

Über das umfangreiche Programm der Kindergruppe „Wühlmäuse“ berichtete Annelise Trettwer. Zu den Vorträgen gab es viele Fotos in einer Präsentation von Gisela Fink. Schatzmeister Friedrich Lingohr informierte über die gute Finanzlage des Vereins, vor allem aufgrund der Einnahmen durch die Altpapiersammlungen. Einer geringen Anhebung des Mitgliedsbeitrags stimmten die Mitglieder einstimmig zu. In einer Nachwahl wurden Gaby Weyrich und Esther Maurer zu Beisitzerinnen bestimmt.

Ein wichtiger Programmpunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. So wurde Peter Stuhlmüller für 15 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt. Bereits 25 Jahre haben Hugo Hüller, Thomas Hüller und Reinhard Schwab dem Verein die Treue gehalten.

Dann gab es für Josef Fink eine besondere Überraschung: Der Verein ehrte ihn für seine über zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender. In einer Laudatio dankte ihm Marianne Bahr für den Einsatz zum Wohle des Vereins. 2008 hat er nach dem frühen Tod des Vorsitzenden Edwin Bahr die Leitung übernommen. Viele Aktivitäten trugen seine Handschrift, so die Gründung der Kindergruppe „Wühlmäuse“. Seine Frau Gisela stand immer helfend beiseite. Als Zeichen der Anerkennung erhielt er die Ehrenurkunde des Vereins und vom Kreisverband die Ehrenurkunde in Bronze. (AL)

