An der Lindenstraße in Diedorf kann jetzt doch ein Pferdehof kommen

Der Bebauungsplan für die Lindenstraße in Diedorf steht. Um ihn war hart gerungen worden. Nun ist auf dem Areal Platz für 38 Pferde.

Eine jahrelange Diskussion ist jetzt in Diedorf zu Ende gegangen: Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Weg frei gemacht für den neuen Bebauungsplan an der Lindenstraße – und damit auch für den geplanten Pferdehof samt Hofladen.

Offiziell ist hier nun Platz für einen landwirtschaftlichen Betrieb mit bis zu 38 Pferden. Trotz Corona-Krise musste die Entscheidung nun fallen, so Bürgermeister Peter Högg. Denn in wenigen Tagen wäre die vor zwei Jahren beschlossene Veränderungssperre für den Bereich ausgelaufen, eine Gestaltung so, wie die Gemeinde das will, wäre dann nicht mehr möglich gewesen.

In ungewöhnlichem Rahmen fand die Sitzung selbst statt. Um die Ansteckungsgefahr durch das neuartige Virus so gering wie möglich zu halten, fand sie nicht im Sitzungssaal in Willishausen, sondern in der Schmuttertalhalle statt. Zudem hatten sich die Fraktionen darauf geeinigt, jeweils nur die Hälfte ihrer Gemeinderäte zu schicken. Weit auseinander saßen sie nun. Zum ersten Mal bei den Beratungen zum Thema Lindenstraße waren keine Zuhörer gekommen. In den vergangenen Jahren hatten immer wieder viele Bürger die Diskussionen zum Thema direkt während der Sitzung verfolgt. Und noch eine Vorkehrung hatte die Verwaltung getroffen: Die Gemeinderäte sollten ihre noch offenen Fragen zum Bebauungsplan vorher schriftlich stellen, um möglichst rasch durch die Tagesordnung zu kommen.

Wieso sind nun 38 statt 24 Pferde an der Diedorfer Lindenstraße erlaubt?

Denn das Programm hätte eigentlich für einen langen Abend gereicht. „Normalerweise bräuchte ich heute dreieinhalb Stunden“, so Stadtplaner Werner Dehm, der für die Gemeinde die Planung über die Jahre begleitet hat. Er ging auf die Fragen der Gemeinderäte ein. Eine wesentliche dabei: Wieso hat die Gemeinde die Zahl der zulässigen Pferde nun auf 38 festgesetzt? Schließlich hatte der Landwirt, der seit Jahren plant, an der Lindenstraße einen Pferdehaltungsbetrieb mit Maschinenhalle, Stallungen, Auslauf, Betriebsleiterwohnung und Hofladen zu erstellen, stets von 24 Tieren gesprochen.

Das ist der Bebauungsplan für das Areal an der Diedorfer Lindenstraße. Ein Pferdestall für bis zu 38 Pferde kann dort nun verwirklicht werden. Bild: AZ-Infografik/OPLA

38, das sei die Zahl, die in zwei Gutachten ermittelt worden sei, so Werner Dehm. Mit diesem Tierbestand sei es noch möglich, die geforderten Immissionswerte einzuhalten. Und deshalb sollte diese Zahl nun auch in der Satzung dargestellt werden. Auch wenn das nicht bedeute, dass nun 38 Pferde dort hinkommen würden.

Unklar war den Gemeinderäten auch noch die Zahl der nötigen Stellplätze für den Betrieb. Frank Wasser von der Bürgerunion hatte danach gefragt. Dafür gebe es keine Vorgaben, so Werner Dehm. Deshalb hat er eine pragmatische Lösung gefunden und einfach bei benachbarten Pferdehöfen nach deren Bedarf gefragt. Nun ist festgeschrieben, dass der neue Pferdehof 26 Stellplätze für Autos und Zugmaschinen bereithalten muss.

Verkaufsfläche im Hofladen höchstens 240 Quadratmeter

Und noch eine Änderung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen: Nach Hinweis der Regierung von Schwaben soll die Verkaufsfläche im Hofladen höchstens 240 Quadratmeter betragen. Übrigens ist dort auch ein Café im Tagesbetrieb möglich.

Das Bauvorhaben war schon vor mehr als sechs Jahren, noch zu Zeiten des damaligen Bürgermeisters Otto Völk, aufgekommen – und hatte von Anfang an die Gemüter bewegt. Zunächst hatte der Landwirt eine Rinderhaltung mit ähnlichen Nebengebäuden geplant. Ein Vorhaben, das der Gemeinderat und auch viele Bürger an dieser Stelle nicht haben wollten. Zunächst wurde nach alternativen Standorten gesucht. Geklappt hatte das nicht, auch wegen des massiven Widerstands von dann anliegenden Bürgern.

Eine Wende in der verfahrenen Situation hatte es gegeben, nachdem das Projekt Rinderzucht fallen gelassen worden war. Die Investorenfamilie möchte diese nun in einem anderen Landkreis verwirklichen. Stattdessen soll es nun die Pensionspferdehaltung geben. Doch auch hier hatte die Gemeinde mit der Landwirtsfamilie viele Monate noch um wesentliche Details gerungen. Der Knackpunkt: Der Bebauungsplan beinhaltet auch Bauplätze für weitere Wohnungen und Einfamilienhäuser – zum Teil auf Grundstücken des landwirtschaftlichen Investors. Und der wollte für eine Zusammenarbeit seine Interessen verwirklicht sehen.

Die Lindenstraße als Ausweichstrecke zur B300

Das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen in der Lindenstraße war ein Schwerpunkt der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit. Schon jetzt, so einige Anwohner, sei die Belastung extrem, vor allem wenn in Stoßzeiten die Lindenstraße als Ausweichstrecke zur B300 genutzt werde. Hier hatte jedoch ein Gutachten des Landratsamts ergeben, dass die zu erwartende Mehrbelastung nicht zu hoch für die Straße sei. Das gelte ebenfalls für die Dieselstraße in Lettenbach.

Helmut Schalk, scheidender Gemeinderat von „Wir für Diedorf“, sagte schließlich vor der Abstimmung, er hätte den landwirtschaftlichen Hof gerne an anderer Stelle gesehen – im Sinne des demokratischen Entscheidungsprozesses wolle er aber nun doch dem Bebauungsplan zustimmen. Dem schloss sich die Mehrheit der Diedorfer Gemeinderäte an. Es gab nur eine Gegenstimme.