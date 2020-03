Andreas Weißenbrunner ist in Kutzenhausen der neue Chef im Rathaus

Plus Der 36-jährige gewinnt in Kutzenhausen die Bürgermeisterwahl vor Gregor Winkler. Auf ihn entfallen 52,9 Prozent der Stimmen. Er hat bereits klare Ziele.

Mit knappen Vorsprung hat Andreas Weißenbrunner ( Freie Wähler) die Bürgermeisterwahl in Kutzenhausen für sich entschieden. Im Gesamtergebnis lag der im Ortsteil Rommelsried lebende 36-Jährige mit 52,9 Prozent (770 Stimmen) vor seinem Konkurrenten Gregor Winkler von der Wählergruppe Miteinander Umdenken. Auf ihn entfielen 47,1 Prozent (685 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 73,6 Prozent.

Damit löst Weißenbrunner im Rathaus Silvia Kugelmann ab. Sie hatte nach zwei Legislaturperioden auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Bis zuletzt kämpften die beiden Bürgermeisterkandidaten in Kutzenhausen und den Ortsteilen Agawang, Buch, Maingründel und Rommelried um jede Stimme. Weißenbrunner führte unter anderem intensive Gespräche mit Bürgern, Gemeinderäte und Unternehmern. Auch eine sogenannte Zuhör-Tour gehörte zu seinem Wahlkampf. Nach eigenen Angaben hatte er in den letzten Monaten rund 130 Veranstaltungen durchgeführt.

„Über das Ergebnis bin ich sehr glücklich“, verdeutlichte Weißenbrunner. Er habe sich von Anfang an auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen und eine reine Persönlichkeitswahl eingestellt. Nun freue er sich auf „die packende und verantwortungsvolle Position“.

Eine Gemeinde zum Wohlfühlen

Der neue Rathauschef wuchs in der Nachbargemeinde Diedorf-Oggenhof auf. Seit 2015 lebt er mit seiner Frau Jennifer und den Kindern Luisa und Elias in Rommelsried. Er will nach eigenen Worten die Weichen dafür stellen, dass Kutzenhausen auch in Zukunft eine Gemeinde zum Wohlfühlen bleibt. Diese Aufgaben, aber auch politische Entscheidungen, wolle er transparent und konstruktiv mit Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung und möglichst breitem Konsens treffen. „Das heißt im Klartext: Ich gehe offen und direkt auf die Menschen zu, um bereits im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen eventuellen Unmut oder Ärger zu verhindern“, sagte er am Wahltag. Nur so könne man Bürger mitnehmen und für die Belange der Allgemeinheit sensibilisieren. Darüber hinaus wolle er für alle Belange ansprechbar und offen für Kritik sein. Dabei schwebt ihm vor, sich auch als kreativer Ideengeber einzubringen.

Priorität hat in diesem Zusammenhang bei Weißenbrunner auch ein generationenübergreifendes Miteinander. Die vom Gemeinderat bereits angefangenen Themen wie Feuerwehrgerätehaus, Hochwasserschutz, Freibadsanierung und Erweiterung der Kinderbetreuung verspricht er, zeitnah zu Ende zu bringen. Ebenso wichtig ist ihm eine sinnvolle Priorisierung der künftigen Investitionen und Folgekosten. Dazu gehöre auch die Ausschöpfung der Fördergelder auf allen Ebenen sowie die nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation, machte er aufmerksam. Letzteres wolle er durch ein gesundes und zukunftsfähiges Wachstum erreichen.

„Die Bürger können von mir eine ehrliche Politik erwarten, die alle Ortsteile und Menschen mitnimmt“, versprach er.