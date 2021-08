Unfallflucht vor dem Gasthof Traube in Anhausen

Ein Unbekannter fährt auf dem Gästeparkplatz gegen einen silbernen Mercedes der A-Klasse. Möglicherweise war der Unfallverursacher als Gast in der Traube.

Ein silberner Mercedes der A-Klasse ist auf dem Parkplatz vor dem Gasthof Traube in Anhausen angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher hat sich bislang immer noch nicht gemeldet.

Passiert sei der Unfall bereits am Sonntagnachmittag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Der Mercedes der 69-jährigen Frau stand in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr auf dem Gästeparkplatz. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Streifschaden rechts hinten fest. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen oder der Unfallverursacher selbst, der möglicherweise ebenfalls in der Gaststätte war, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. (thia)