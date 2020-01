vor 59 Min.

Anmeldungen für die Kindergärten

Tage der offenen Tür in den Einrichtungen in Langweid

Die Termine für die Voranmeldungen in den Langweider Kindergärten und Krippen Jesus der gute Hirte Stettenhofen, Philipp Neri Langweid, Sankt Peter und Paul Achsheim, Sankt Vitus Langweid und Spatzennest Langweid für das Kindergartenjahr ab September 2020 stehen fest.

Voranmeldungen können zu folgenden Terminen erfolgen:

Stettenhofen: Samstag, 18. Januar, 9 bis 11 Uhr Tag der offenen Tür und in der Woche 20. bis 24. Januar nach telefonischer Anmeldung.

Langweid: Samstag, 18. Januar, 12 bis 14 Uhr Tag der offenen Tür und in der Woche 20. bis 24. Januar nach telefonischer Anmeldung.

Achsheim: 20. bis 24. Januar täglich zwischen 12 und 13 Uhr nach telefonischer Anmeldung.

Langweid: Samstag, 18. Januar 2020 Tag der offenen Tür Krippe 9 bis 10.30 Uhr, Kindergarten 10 bis 11.30 Uhr und in der Woche 20. bis 24. Januar nach telefonischer Anmeldung.

Langweid: Freitag, 17. Januar , 14.30 bis 16.30 Uhr Tag der offenen Tür und in der Woche 20. bis 24. Januar nach telefonischer Anmeldung. Voranmeldungen sind nur in der Krippe möglich.

Alle Voranmeldungen müssen bis spätestens Montag, 27. Januar, eingegangen sein. Spätere Anmeldungen können nur bei freien Plätzen berücksichtigt werden.

In den Kinderkrippen werden Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren aufgenommen. In den Kindergartengruppen wiederum werden Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung aufgenommen. In Integrativgruppen werden 15 bis 18 Kinder betreut, davon bis zu fünf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. (AL)

