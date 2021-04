Ansturm auf Impfdosen: Weiter in der Warteschleife

Der Landkreis Augsburg bietet 3500 Impfdosen von AstraZeneca an. Was zunächst nach Rudis Impfstoff-Resterampe klingt, löste doch einen starken Andrang aus.

Jeden Tag gibt es in den privaten Fernsehsendern irgendwelche Geldbeträge zu gewinnen, wenn man die simple Lösung einer Preisfrage schnell genug telefonisch oder per SMS beantwortet. Ich kenne niemanden, der da schon einmal etwas gewonnen hat. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Für diejenigen, die weder der Priorisierungsstufe 1, noch 2, noch 3 angehören, schien sich gestern ein Hauptgewinn abzuzeichnen. Nein, nicht das lebenslange Zusatzgehalt, eine Corona-Impfung winkte.

Landkreis Augsburg hat 3500 Impfdosen von AstraZeneca organisiert

Der Landkreis Augsburg hatte eine Möglichkeit des Freistaates Bayern genutzt und 3500 Impfdosen von AstraZeneca organisiert. Diese sollten im Rahmen einer Sonderaktion unter 17.000 Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren verteilt werden. Da man ja laufend hört, dass dieser Impfstoff aufgrund seiner wechselvollen Vorgeschichte von der Bevölkerung eher abgelehnt wird und ab 18. April deshalb nicht mehr in den Impfzentren verimpft wird, schien die Gelegenheit günstig, einen Schnellschuss zu ergattern.

Doch was zunächst so klang, wie der Winterschlussverkauf auf Rudis Impfstoff-Resterampe, löste anscheinend doch einen starken Andrang aus. Bei knapp 20 Versuchen allein zwischen 9 und 14 Uhr war am Telefon nur das Besetztzeichen zu vernehmen. Gut, dass es eine Wahlwiederholungstaste gibt. Viele Anrufer beklagten sich, dass sie nach wenigen Sekunden aus der Leitung flogen und es keine Warteschleife gab. Wer sich nach einer Corona-Impfung sehnt, muss wohl weiter in der Warteschleife bleiben.

