03.12.2019

Ansturm aufs Postamt des Nikolaus

Der Nikolaus teilt vor seinem Postamt Karten an die Kinder aus, die ihm schreiben möchten.

Neuerung beim Weihnachtsmarkt in Neusäß kommt gut an

Ein erster Höhepunkt am Startwochenende des Neusässer Weihnachtsmarktes war das „Nikolauspostamt“, das heuer zum ersten Mal vertreten war und sofort auf große Resonanz stieß. Hier konnten alle Besucher einen Brief an den Nikolaus schreiben bzw. aufgeben.

Der Neusässer Weihnachtsmarkt hat sich zu einem echten Geheimtipp für Familien entwickelt. Zu den traditionellen Angeboten wie der lebenden Krippe mit Schäfchen, der Kindereisenbahn, der lebensgroßen Ballett-Spieldose und den Pferdekutschfahrten gesellten sich mit den Jahren auch ein Märchenzelt, Zaubervorführungen und nun auch das Nikolauspostamt dazu, das Kinderaugen glänzen lässt.

Wie bereits im letzten Jahr erhielten die Neusässer Kindergärten einen „Patenbaum“, den sie schmücken durften. Die Aktion wurde von der Aktionsgemeinschaft Neusäß organisiert. (AL)

