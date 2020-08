vor 4 Min.

Astronomen hoffen auf besseres Licht

Sie setzen sich ein gegen kaltweiße Leuchten in Diedorf

Die Astronomische Vereinigung Augsburg, die ihren Sitz im Planetarium der Grund- und Mittelschule Diedorf hat, hat sich mit einem Schreiben zur geplanten Umrüstung der Straßenlaternen in der Marktgemeinde auf LED-Technik mit kaltweißem Licht zu Wort gemeldet. Der Brief liegt auch der Augsburger Allgemeinen vor. Inzwischen haben Verwaltung und Gemeinderat auf die Kritik reagiert.

Wie berichtet, plant die Marktgemeinde Diedorf, womöglich ein Angebot der Lechwerke anzunehmen. Ab dem kommenden Jahr sollen dabei sämtliche Straßenlampen in Diedorf auf kaltweiße LED-Technik umgerüstet und zu einem Festpreis acht Jahre lang auch gewartet werden. Teilweise sind die Straßenlampen in Diedorf bis zu 50 Jahre alt.

In dem Schreiben heißt es nun, dass die Umrüstung, auch unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Lichtverschmutzung, prinzipiell zwar zu begrüßen sei. „Wir bitten Sie aber, das Angebot der Lechwerke noch einmal zu überdenken, da hier kaltweißes Licht zum Einsatz kommen soll“, schreibt das Team der Sternwarte. Denn die angebotene Technik habe auch Nachteile.

Als Lichtverschmutzung, auch Lichtmüll oder Lichtsmog genannt, bezeichnet man die Aufhellung des Nachthimmels durch menschengemachtes künstliches Licht und die dadurch ausgelöste Belastung von Umwelt, Natur und Mensch. Diese ist umso größer, je mehr Blauanteile das Licht enthält, das heißt, je „kälter“ die Lichtfarbe ist. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass insbesondere bläuliches Licht am Abend und in der Nacht den Melatoninhaushalt des Körpers stört und so zu Schlafproblemen führt, was auf Dauer massive Gesundheitsprobleme zur Folge hat“, so der Verein weiter. „In vielen Städten musste die Umrüstung auf kaltweiße LED-Beleuchtung nach massiven Bürgerprotesten gestoppt werden.“

Auch Insekten würden durch kaltweißes Licht noch stärker angelockt als durch warmweißes Licht, wie es etwa von Glühbirnen abgegeben wird. „Im Rahmen des Volksbegehrens ‘Rettet die Bienen’ wurde auch auf den Zusammenhang zwischen nächtlicher Beleuchtung und dem Rückgang der Insektenpopulation hingewiesen“, erinnert die astronomische Vereinigung. Auch andere nachtaktive Tiere seien betroffen.

Angesichts dieser Auswirkungen trete das Hauptproblem der Sternwarte schon fast in den Hintergrund – nämlich die Streuung des Lichts in der Atmosphäre und damit die Beeinträchtigung der Beobachtung des Nachthimmels. Die astronomische Vereinigung hofft nun auf ein Umdenken bei den Gemeinderäten. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die angebotenen Leuchten wohl deshalb so günstig sind, da dieses Modell kaum noch nachgefragt wird“, heißt es zum Abschluss.

Beim Gemeinderat sind die Bedenken der astronomischen Vereinigung inzwischen angekommen. Vor einer Entscheidung wollen die Gemeinderäte sich im Technologiezentrum der LEW in Königsbrunn verschiedene Beleuchtungssysteme ansehen. (jah)

