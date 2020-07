00:32 Uhr

Atelier in Garten und Scheune

Olli Marschall zeigt 150 Arbeiten zum Thema „Auf-Lösung“

„Auf zur Lösung oder löst sich alles auf?“ Unter diesem Werkschautitel beheimatet der private Atelier- und Ausstellungsbereich des Künstlers Olli Marschall über 150 Arbeiten aus zehn Jahresthemen – verteilt in Garten und kleinen Scheunen auf rund 2000 Quadratmetern. Die Bildhauer-Ausstellung ist an den folgenden Sonntagen jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet: 12. und 19. Juli sowie 2. August. Am Samstag, 18. Juli, können die Objekte von 20 bis 24 Uhr in einer Nachtausstellung betrachtet werden.

Zudem finden im Gartenatelier musikalische Veranstaltungen statt – inmitten von Exponaten. Sie gibt es am Samstag, 18. Juli, um 20.30 Uhr poetischpolitischen Rapp von „Kleister“ (Lukas Derungs und Johannes Fäßler). Einige Sitzplätze und überdachte Bereiche sind vorhanden. Bei sehr schlechtem Wetter können sich Interessierte darüber informieren, ob die Veranstaltungen stattfinden. Aufgrund der besonderen Umstände im Pandemiejahr wird um eine Anmeldung unter 0171/5017582 bis spätestens am Vortag gebeten. Es gilt, die aktuell geltenden Infektionsschutzregeln zu beachten. Das Gartenatelier befindet sich in der Steppacher Straße 1 in Diedorf. (AZ)