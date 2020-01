vor 3 Min.

Auch Aystetten muss ab sofort das Wasser abkochen

Mit Flugblättern werden die Bürger in Aystetten über das Abkochgebot informiert.

In der Wasserversorgung ist ein coliformer Keim gefunden worden. Die Feuerwehr informiert am Freitag mit Lautsprecherdurchsagen und Flugblättern die Bürger.

Erst Diedorf und Dinkelscherben, dann Gersthofen und nun hat es auch Aystetten erwischt: Es sind coliforme Keime im Trinkwasser gefunden worden. Die Bürgern müssen das Wasser vor dem Verzehr abkochen.

Trinkwasser abkochen: Das ist zu beachten 1 / 5 Zurück Vorwärts Abkochen Um die Krankheitserreger abzutöten, sollte man das Wasser einmal sprudelnd aufkochen und dann über circa zehn Minuten abkühlen lassen. Bereits abgekochtes und abgekühltes Wasser kann verschlossen und kühl aufbewahrt werden.

Kochen Für die Zubereitung von Speisen (z.B. Waschen von Salat, Obst oder Gemüse) darf nur abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Dies gilt insbesondere, wenn die betreffenden Nahrungsmittel nicht gekocht, gegart oder gedünstet werden. Zum Kochen und auch für die Kaffeemaschine nur abgekochtes Wasser (oder gekauftes aus Flaschen) verwenden.

Geschirr spülen Achten Sie darauf, dass das Spülwasser zum Geschirrspülen per Hand abgekocht ist. Unproblematisch ist jedoch aufgrund der verwendeten chemischen Reinigungsmittel und bei Temperaturen über 60 Grad das Spülen in der Geschirrspülmaschine. Es sollte allerdings das heißeste Programm gestartet werden.

Haustiere müssen kein abgekochtes Wasser erhalten. Sie verfügen in der Regel über ein robustes Immunsystem, da Tiere ja auch in freier Natur aus Pfützen oder Flüssen trinken.

Duschen und Baden sowie Haarewaschen ist bedenkenlos möglich, sofern Augen und Mund dabei geschlossen gehalten werden“, wird Bürgermeister Stefan Buck auf der Homepage der Stadt Gersthofen zitiert. Empfehlungen des Gesundheitsamts für die vergleichbaren Fälle in Dinkelscherben und Diedorf von 2018 erhalten allerdings den Hinweis, dass das Wasser aus der Leitung lieber nicht dazu benutzt werden sollen, die Haare und das Gesicht zu waschen, da die Keime durch die Körperöffnungen eindringen könnten. Für die Handhygiene reiche es aus, Leitungswasser und Seife zu verwenden. Zum Zähneputzen sollte man nur abgekochtes Wasser verwenden. Vorsicht ist auch bei offenen Wunden geboten wie zum Beispiel beim diabetischen Fußsyndrom. Wunden sollten mit einem wasserundurchlässigen Pflaster abgedeckt sein. Quellen: Stadt, Gesundheitsamt

Aystetten bezieht sein Wasser von der Loderberggruppe. Der Zweckverband wurde 1911 gegründet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet Aystetten, Gersthofen (mit den Stadtteilen Edenbergen und Hirblingen) sowie Neusäß (mit den Stadtteilen Hammel, Ottmarshausen und Täfertingen) mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg, beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Chlor. Video: Maria Heinrich

Die Stadtwerke Augsburg versorgen die Stadtteile Alt-Neusäß, Hainhofen, Schlipsheim, Steppach und Westheim mit Frischwasser. Hier wird die Abrechnung von den Stadtwerken Augsburg erstellt. In der Kläranlage bei Hirblingen wird das Wasser wieder entsprechend aufbereitet, bevor es zurück in die Schmutter und damit in den natürlichen Wasserkreislauf geführt wird.

