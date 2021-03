vor 16 Min.

Auch in Corona-Zeiten bekommen Familien in Meitingen Hilfe

Plus Doris Zahn und Birgit Sölch vom Familienzentrum in Meitingen warnen vor falscher Rücksichtnahme. Sie halten das Gesprächsangebot für Familien auch in Corona-Zeiten aufrecht.

Von Steffi Brand

Der Tag von Maike beginnt gerade morgens um vier Uhr. Dann hat sie drei Stunden Zeit, um ihre Arbeit zu erledigen. Seit Corona arbeitet Maike ausschließlich im Homeoffice.

Ab sieben Uhr ist es vorbei mit der Ruhe. Die achtjährige Tochter braucht Hilfe, um die Arbeitsaufträge ihrer Grundschullehrerin zu erledigen. Das vierjährige Nesthäkchen quengelt, weil niemand mit ihr spielt. Der 13-jährige Sohn muss sich zum Homeschooling schleppen. Auch Maikes Ehemann braucht Ruhe, um seine Arbeit von zu Hause aus erledigen zu können. Und Maike hat auch den ganz normalen Alltag in Corona-Zeiten zu stemmen.

Anruf bei der Familienhilfe in Meitingen: "Ich kann nicht mehr"

Die Reißleine zog Maike erst vor Kurzem. Sie griff zum Telefon und rief im Familienzentrum der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen an. Am Telefon - mit dem sie sich ins Bad verzogen hat, um in Ruhe sprechen zu können - schildert sie Doris Zahn und Birgit Sölch, den Sozialpädagoginnen vor Ort, dass jetzt das Maß voll ist und erklärt: "Ich kann nicht mehr."

Warum Maike erst jetzt Hilfe suchte, erklärt sie Doris Zahn so: Sie habe Rücksicht genommen. Rücksicht darauf, dass es wohl wegen Corona ohnehin viel im Familienzentrum zu tun gäbe. Rücksicht darauf, dass es wohl viele Familien gäbe, denen es schlechter ginge. Beides sei richtig, erklärt die Sozialpädagogin, ergänzt jedoch: "Wir sind da, um zu helfen. In jeder Familie."

Finanzmittel werden in mehr Beratung umgeleitet

Trotz oder gerade wegen erschwerter Bedingungen verzeichnete das Familienzentrum im Jahr 2020 die höchsten Zahlen im Bereich Beratung, der Bedarf sei nach wie vor hoch. Die finanziellen Mittel, die für die Familienbildung in Form von Vorträgen, Seminaren und Workshops reserviert waren, wurden deshalb in Beratung investiert.

"Ich bin voller Bewunderung für das, was Eltern zu leisten im Stande sind", erklärt Doris Zahn das, was sie seit einem Jahr beobachtet. Und ergänzt: Hätte Mutter Maike jedoch früher zum Telefon gegriffen, hätte sie sich bereits vor einigen Monaten etwas Gutes tun können. Im Familienzentrum werden Beratungen telefonisch, per Videochat, vor Ort im Zentrum oder sogar draußen bei einem Spaziergang angeboten. Häufig gehe es vor allem darum, die Perspektive zu wechseln.

Schon kleine Tipps können den Alltag verbessern

Kein Mensch könne von jetzt auf gleich als Lehrer für verschiedene Klassenstufen, Spielpartner, Köchin, Putzfrau und berufstätig sein. Das ist auch nicht schlimm, sondern in diesen speziellen Zeiten Normalität. Wer erkennt, dass man nicht plötzlich zur "schlechten Mama" wird, nur weil sich Rahmenbedingungen geändert haben, rückt im besten Fall ab von der Idee, perfekt sein zu müssen. So werden Versagensängste und der Druck geringer.

Zusätzlich können kleine Tipps bereits Verbesserungen im Alltag bewirken - immer auch vor dem Hintergrund, dass in diesen besonderen Zeiten vieles besorgniserregender wirkt, als es ohne Corona wäre. Dieses Phänomen ziehe sich im Übrigen durch alle Altersgruppen, wissen die Sozialpädagoginnen: Krippen- und Kindergartenkinder könnten erneut eine Phase der Eingewöhnung durchleben. Schulkinder könnten sich sorgen, dass im Präsenzunterricht das Infektionsrisiko steigt. Und Jugendliche in der Pubertät müssen nun in den eigenen vier Wänden, fernab von Gleichaltrigen, den Abnabelungsprozess auf engstem Raum mit Eltern und Geschwister stemmen.

Was vielen derzeit fehlt, sind Auszeiten und die Möglichkeit, über Sorgen, Ängste und Nöte zu sprechen. Dabei sind Birgit Sölch und Doris Zahn nur einen Telefonanruf entfernt.

Info: Doris Zahn und Birgit Sölch sind im Familienzentrum der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen unter der Telefonnummer 0176/99278451 zu erreichen. Das Bildungsangebot "Kunststück Familie" soll bis zum Sommer online erfolgen.

