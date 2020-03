20.03.2020

Auch in den Parks heißt’s Abstand halten

Gersthofen setzt neue strenge Regeln wegen Corona in Kraft

Im Zuge des Katastrophenfalls durch die Coronakrise hat die Stadt Gersthofen weitere Einschränkungen für die Bürger beschlossen.Um einer weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, ist beim Besuch und dem Verweilen in öffentlichen Park- und Grünanlagen darauf zu achten, dass die Besucher einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Eine entsprechende Hinweisbeschilderung wird in diesen Tagen in den Anlagen installiert.

Die Wasserversorgung am Friedhof wird in den nächsten Tagen wieder in Betrieb genommen. Ein vollständig „isolierter“ Friedhofsbesuch ist in der Praxis schwer umsetzbar, jedoch können kleine Maßnahmen zum Schutz der Bürger umgesetzt werden. Gießkannen werden in nächster Zeit an den jeweiligen Wasserstellen im Friedhof nicht mehr zur Verfügung stehen. Bürger müssen somit künftig eigene Gießkannen/Behältnisse mitbringen, sofern sie ihr Grab gießen möchten.

Die Handwagen stehen bis auf Weiteres noch zur Verfügung, um den Transport schwerer Gegenstände zu ermöglichen. Bei dem Gebrauch der Handwagen wird darum gebeten, Handschuhe zu benutzen.

Aktuell werden Trauerfeiern und Bestattungen nicht von der Kirche begleitet. Die Aussegnungshalle ist zudem geschlossen, eine Verabschiedung an Sarg oder Urne ist vor der Halle möglich, in Absprache und nach Personalverfügbarkeit auch am Grab. Die Trauergesellschaft darf nur die engsten Angehörigen umfassen. Diese einschneidenden Maßnahmen müssten zur Eindämmung der Virusverbreitung umgesetzt werden.

