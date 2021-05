Auerbach

Auerbacher Leichtathleten kritisieren Corona-Auflagen

Tobias Stiastny und Angela Stockert gehören zu den besten 20 deutschen Leichtathleten in mehreren Disziplinen. Dafür übergab ihnen Abteilungsleiter Johann Kohler die goldene Bestennadel des DLV.

Für die Leichtathleten der SpVgg Auerbach-Streitheim wird es nach dem langen Lockdown langsam brenzlig. Abteilungsleiter Johann Kohler übt Kritik.

Von Johann Kohler

Langsam wird es auch für die Sportart Leichtathletik brenzlig. Seit einem Jahr ist wegen Corona - mit kleinen Unterbrechungen - kein geordneter Wettkampf- oder Trainingsbetrieb mehr möglich. Unter dieser Misere leidet auch die Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim. Darum ist auch Abteilungsleiter Johann Kohler sehr enttäuscht, dass in der neuesten Erklärung der Staatsregierung in Bezug auf Lockerungen mit keinem Wort der Sport erwähnt wurde. "Auch der Sport braucht Planungssicherheiten", sind sich er und die Übungsleiter einig. Zwar wurde Ende April der gemeinsame Trainingsbetrieb mit maximal vier Kindern unter 14 Jahren wieder erlaubt, doch in der Praxis ist dies nicht umsetzbar, zumal die Übungsleiter zusätzlich einen negativen Test benötigten.

