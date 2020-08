11.08.2020

Auf dem „Drahtesel“ durch die Marktgemeinde

Freie-Wähler-Fraktion unternimmt Besichtigungstour durch Meitingen und seine Ortsteile

Von Peter Heider

Die Fraktionsmitglieder der FW-Fraktion im Markt Meitingen waren gemeinsam mit ihrem Dritten Bürgermeister Rudolf Helfert mit dem Fahrrad in der Marktgemeinde und deren Ortsteilen unterwegs, um sich vor Ort über verschiedene Anträge und Vorhaben ein Bild zu machen.

So wurden im Kernort Meitingen die „Gässala“ und das Bahnhofsumfeld als interessante Ziele zur Meinungsfindung für mögliche Ausbaumaßnahmen ausgesucht und angefahren. Um die Nutzung von Gewerbeflächen und Bauvoranfragen für bestimmte Grundstücke zu diskutieren, führte die Tour in die Ortsteile Waltershofen und Ostendorf.

Das Dauerbrennerthema Kinderbetreuung und die Suche für geeignete Containerstandorte als Übergangslösung für die Betreuung der jüngsten Bürger führte die Fraktion an ausgewählte Ziele in Meitingen und Herbertshofen. In Langenreichen stand das Thema Lehmabbau auf dem Tourenplan, und im Ortsteil Erlingen wurde das neue Baugebiet im Osten des Ortes, das fast vollständig bebaut ist, in Augenschein genommen.

Die Fahrt durch den Ortsteil Herbertshofen führte unter anderem durch die sanierte Mühlstraße und zum Sportgelände Herbertshofen, um dort die neue Beregnungsanlage zu betrachten. Mit einer kleinen Stärkung im örtlichen Sportheim wurde die informative Besichtigungstour auf zwei Rädern abgerundet.

