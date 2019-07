vor 20 Min.

Auf den Spuren der Olympioniken

Kleine Olymioniken: Beim einen oder anderen wurde an diesem Tag die Lust auf mehr in dieser vielfältigen Individualsportart geweckt.

Gemeinsam macht Sport noch mehr Spaß: 15 Kinder aus den Gemeinden Horgau, Heretsried und Emersacker probierten sich in den Sommerferien auf der Rothtalsportanlage als Olympioniken bei einem gemeinsamen Ferienprogramm. Sie schnupperten unter der fachkundigen Anleitung der Trainerinnen der SpVgg Auerbach/Streitheim Margit Kawalla und Brigitte Kuen vor allem in die Leichtathletik-Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Allen machte der sportliche Vormittag großen Spaß. Diese Möglichkeit gibt es im September beim regulären Training. Wie alle großen Sportler nahmen die jungen Olympioniken am Ende stolz eine Urkunde und eine Medaille in Empfang. (hes)

