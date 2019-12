10.12.2019

Auftanken in der hektischen Adventszeit

Der Kirchenchor in Herbertshofen beeindruckt die Zuhörer

Pfarrer Gerhard Krammer wünschte zu Beginn des Adventskonzertes eine besinnliche Stunde, ein „Abschalten und Auftanken vor den hektischen Tagen bis Weihnachten“. Die Gruppe Saitenpfiff – bestehend aus Andrea Kratzer (Harfe, Zither, Hackbrett), Monika Gritsch (alle Art von Flöten, Gitarre, Gesang), Angela Storr (Zither, Kontrabass) und Wolfgang Bayer (Hackbrett, Zither, Gitarre) – erfreute mit stimmungsvollen Beiträgen.

Auf ihrem Programm standen das Marienmenuett von Martin Schwab, Kathi-Stimmer-Salzeders „Adora“, „Rakefet“ aus Israel und der „Wintertraum“ von Walter Theisinger. Die St.-Clemens-Lerchen, geleitet von Angela Gerstmeir und Monika Moser, sangen und musizierten über die „Kinderträume im Advent“ (Rolf Krenzer) und die vier Kerzen im Advent. Perfekt gestaltete der Kirchenchor von St. Clemens seinen Auftritt. Unter der Leitung von Christoph Stiglmeir, Student der Kirchenmusik in Regensburg, hatten sich die Sänger lange Zeit vorbereitet. „Wir freuen uns, es ist Advent“, „Es ist ein Ros’entsprungen“ und „Ubi caritas“ wurden vorgetragen. Die Freude am Singen war dem Kirchenchor anzumerken. Die Sängerin Adelinde Rößner aus Ehingen-Ortlfingen, begleitet von Christoph Stiglmeir am Klavier, brillierte mit dem „Ave Maria“ von Charles Gounod und Max Regers „Mariä Wiegenlied“ und vermittelte eine wunderbare Atmosphäre. Anspruchsvolle Texte las Andreas Reimann, Pfarrhelfer in der Berufsvorbereitung. „Die Texte schrieb ich selbst“, so Andreas Reimann. So erfuhr die Zuhörerschaft von der Bedeutung des Lichtes im Advent oder von der Reise „Nach Weihnachten“.

Die Spenden gehen je zur Hälfte in das geplante Orgelprojekt von St. Clemens und an die Regens-Wagner-Wohngruppe nach Meitingen. Im Anschluss luden die Ministranten noch zu warmen Getränken in das Pfarrheim ein. (rogu)

Themen folgen