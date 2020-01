vor 56 Min.

Augen schließen und genießen

Zwei Chöre, eine Kirche und viele begeisterte Besucher

„Solche Auftritte wünscht man sich gerne mehr“, schwärmte am Ende ein Besucher. Er kommt jedes Jahr in die Kirche Maria Immaculata, seit es dort das Dreikönigskonzert gibt. „Da geht einem richtig das Herz auf.“ Die Chorgemeinschaft und Mixdur mit ihrem Leiter Hans Mayer sorgten für eine bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche.

Fast schien es, als wäre noch einmal Heiligabend. Beide Chöre gaben mit „Frohlocket, ihr Völker“ von Felix Mendelson-Bartholdy einen feierlichen und stimmgewaltigen Einstieg in das Konzert am Dreikönigstag.

Die Sängerinnen und Sänger entführten ihre Zuhörer in ferne Länder: „Lieb Nachtigall, wach auf“ oder „Senora Dona Maria“, ein chilenisches Weihnachtslied, allerdings mit deutschem Text gesungen, denn „an unserem Spanisch müssen wir noch arbeiten“, wie Barbara Unverdorben in ihrer Moderation charmant erklärte.

Oft zeigte der Chor seine enorme Vielfalt und Bandbreite, angefangen von russischem Liedgut wie „Schlaf, mein Kindchen“ bis hin zu „Waldesnacht“ von Johannes Brahms. Der Chor bekam noch kräftige Unterstützung von Franziska Höfele und Larissa Stütten. Beide sangen im Duett das Lied „Angels’ Carol“ von John Rutter.

Es waren für viele Besucher unbekannte Klangwelten, in die Mixdur eintauchte. Zum Beispiel bei den „Northern Lights“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo, die er tatsächlich beim Anblick der Polarlichter komponiert hatte.

Dann hieß noch einmal zurücklehnen, die Augen schließen und genießen. Die Chorgemeinschaft war dann wieder an der Reihe: Der „Song for David“ von Joan Baez, „Poarekare Ana“, ein maorisches Liebeslied, „Sotto Sieris“ von Marco Majero sowie Wolfgang Amadeus Mozarts „Abendruhe“ bereicherten diese klangvolle Stunde am Nachmittag.

Am Ende gab es riesigen Beifall für das hohe Niveau des Chors und die schönen Arrangements von Hans Mayer. (kräm)

