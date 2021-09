Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Neusäß

Der oder die Täter schlugen zu, als die Bewohner nicht daheim waren. Nach einem Einbruch in Neusäß bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Einer oder mehrere Täter sind in Neusäß in ein Einfamilienhaus in der Winterstraße eingebrochen, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Tat geschah zwischen Samstag, 28. August, und Mittwochabend, 15. September.

Nach Angaben der Polizei wurde hochwertiger Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entwendet sowie ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich verursacht. Ein Anwohner äußerte laut Polizei den vagen Verdacht, dass im genannten Zeitraum ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, möglicherweise mit polnischer Zulassung, auffällig gewesen sei.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere zum unbekannten Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, unter 0821/323-3810. (ina)