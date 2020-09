14:23 Uhr

Ausstellung in Neusäß:Wie die kunterbunte Tierwelt hilft

Susanne Zieglers Bilder machen ihr und anderen Mut

Von Diana Zapf-Deniz

„Kunterbunte Tierwelt“ lautete das Motto der diesjährigen Gartenausstellung von Susanne Ziegler im Neusässer Ortsteil Ottmarshausen. Seit der letzten Ausstellung vor einem Jahr war die Künstlerin wieder produktiv und fertigte unzählige Bilder.

Die Tiere spielen die Hauptrolle auf Susanne Zieglers Ausstellung in Neusäß

Die Tiere haben es ihr dabei angetan. Ob Esel mit Sonnenblumenkranz und einem Blick zum Verlieben oder eine Kuh auf der Weide – ihre Tierporträts sind unverkennbar. Ziegler entspannt es, wenn sie sich mehrmals die Woche mit Spachtel und Farbe auf der Leinwand verausgaben kann. „Mein Treppenhaus quillt über mit den vielen Bildern“, erzählt die Frau, die einst ihren Sohn durch einen Verkehrsunfall verlor. Deshalb begann sie zu malen. Nun verkauft sie jährlich ihre farbenfrohen Gemälde für einen guten Zweck.

Vanessa Stoppa, eine Freundin des verstorbenen Sohnes, besucht Ziegler nach wie vor gerne. „Erik fehlt“, sagt sie. Doch Stoppa freut sich sehr, dass die Mutter durch das Malen wieder Lebensfreude geschöpft hat. „Die Bilder sind so verrückt und stechen sofort ins Auge“, schwärmt sie: „Man sieht sofort, dass sich Susanne ausgetobt hat.“ Insgesamt brachten die Gemälde heuer rund 1500 Euro. Davon geht ein Großteil an das Grandhotel in Augsburg und ein Teil an die Kindertrauer-Gruppe BärenStark der Caritas in Aichach-Friedberg. (ddz)

