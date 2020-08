vor 31 Min.

Autoanhänger macht sich in Hammel selbstständig

Der Anhänger eines Autos hat sich am Samstag im Neusässer Ortsteil Hammel selbstständig gemacht.

Der Hänger kracht gegen eine Leitplanke. Weshalb er sich von dem Auto eines 58-Jährigen löste, ist unklar.

Der Anhänger eines Autos hat sich am Sonntag gegen 12 Uhr in der Hemmeler Straße in Hammel von dem Auto eines 53-Jährigen gelöst. Wie die Polizei mitteilt, krachte der Hänger etwa 200 Meter nach der Ortseinfahrt gegen eine Leitplanke. Der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. (kinp)

