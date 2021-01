vor 9 Min.

Autofahrer beschädigt Wagen beim Rangieren in Horgau

Ein 19-Jähriger wollte in Horgau rückwärts rangieren. Doch das ging buchstäblich nach hinten los.

Unfall beim Rangieren: Am Samstag gegen 19.50 Uhr rangierte ein 19-jähriger Autofahrer auf dem Edeka-Parkplatz in Horgau. Beim Pkw des Verursachers wurde die Stoßstange hinten rechts leicht verkratzt. Bei dem Auto der Geschädigten platzte ebenfalls an der hinteren Stoßstange der Lack ab. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 1300 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AL)

