Autofahrerin schleudert in Gersthofen gegen zwei Bäume

Gegen zwei Bäume ist eine 43-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Gersthofen gekracht. Die Frau war gegen 23.10 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Donauwörther Straße und kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab.

Der Baum bricht wegen des Aufpralls ab

Nachdem sie den ersten Baum gestreift hatte, schleuderte sie noch gegen einen zweiten Baum. Dieser brach laut Polizei durch die Wucht des Aufpralles ab. Die 43-jährige klagte über Schmerzen am linken Unterarm und an der rechten Schulter. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert, ihr Auto wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Die 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, den Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (thia)

